https://ria.ru/20211222/rt-1764849578.html

МИД обвинил немецкие власти в препятствовании работе RT

МИД обвинил немецкие власти в препятствовании работе RT - РИА Новости, 22.12.2021

МИД обвинил немецкие власти в препятствовании работе RT

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила немецкие власти в препятствовании работе журналистов из RT. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:27

2021-12-22T10:27

2021-12-22T11:35

в мире

германия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила немецкие власти в препятствовании работе журналистов из RT."Германия делает все для того, чтобы заблокировать и не просто приостановить, а сделать вещание со спутника RT DE невозможным. Это же прямое вмешательство в работу журналистов. Это не просто вмешательство, это препятствование работе журналистов самым грубым образом. Где ОБСЕ? Где представитель по свободе слова этой организации? Где все мировые профессиональные организации? Где журналистские объединения тех же США?" — заявила дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Она отметила, что спутник, с которого собирался вещать телеканал, частный."Это же давление уже и на журналистов, и на частный бизнес. Не имея под этим никаких юридических оснований — их быть просто не может", — добавила представитель ведомства.В сентябре YouTube удалил без права на восстановление два аккаунта RT DE якобы за "нарушения правил сообщества". При этом, по данным Tubular Labs, это СМИ среди немецкоязычных было на четвертом месте по влиятельности, обходя в том числе Deutsche Welle.В середине декабря началось эфирное вещание новостного телеканала RT DE. При этом на видеохостинге его заблокировали в первый же день — "за обход ранее наложенных ограничений".Накануне глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила, что у канала якобы нет лицензии на вещание в Германии и объявила о начале расследования. Глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид признался, что новый канал RT вызывает раздражение и что "о нем позаботятся".В свою очередь, руководитель канала Динара Токтосунова подчеркнула, что RT DE получил лицензию в Сербии, которая ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном вещании. Это позволило "выйти на европейский спутник" и вещать в десятках стран континента.

https://ria.ru/20211218/rt-1764340382.html

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в мире, германия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, rt deutsch, телеканал rt