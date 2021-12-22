https://ria.ru/20211222/reys-1764829460.html

Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент

Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент - РИА Новости, 22.12.2021

Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент

Рейс белорусской авиакомпании "Белавиа" вновь вылетел из Минска в Ташкент после того, как из-за технической проблемы самолет был вынужден прервать полет и... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T01:43

2021-12-22T01:43

2021-12-22T01:43

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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Рейс белорусской авиакомпании "Белавиа" вновь вылетел из Минска в Ташкент после того, как из-за технической проблемы самолет был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт белорусской столицы, следует из данных онлайн-табло вылетов и прилетов на сайте минского аэропорта.Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании, который вылетел из аэропорта Минска в Ташкент в 20.15 мск во вторник, развернулся, недолетев до границы республики, и стал кружить недалеко от аэропорта белорусской столицы. Аэропорт Минска сообщил, что экипаж принял решение вернуться по технической причине. В 23.30 вторника Boeing-737 "Белавиа" благополучно приземлился в национальном аэропорту "Минск". Посадка прошла в штатном режиме. Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию, но на ее официальном сайте появилось сообщение, что рейс в Ташкент перенесен на 00.30.Согласно данным онлайн-табло аэропорта, фактический вылет самолета авиакомпании "Белавиа" в Ташкент состоялся в 1.27.Таким образом, рейс "Белавиа" в Ташкент прибудет примерно с пятичасовым опозданием.

https://ria.ru/20211221/samolet-1764825214.html

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в мире, минск, ташкент, белавиа