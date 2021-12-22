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Суд арестовал ректора КФУ по обвинению в убийстве
Суд арестовал ректора КФУ по обвинению в убийстве - РИА Новости, 22.12.2021
Суд арестовал ректора КФУ по обвинению в убийстве
Басманный суд Москвы до 21 февраля арестовал ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по обвинению в убийстве. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T21:44
2021-12-22T21:44
2021-12-22T23:29
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
казанский (приволжский) федеральный университет
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 21 февраля арестовал ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по обвинению в убийстве."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Гафурова меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Судя по формулировкам статей, речь идет о двух убийствах с отягчающими обстоятельствами: одном совершенном и одном несостоявшемся. В обоих случаях Гафуров, по мнению следствия, выступил подстрекателем.Как ранее заявляли в пресс-службе суда, Гафурова обвинили по пунктам "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также убийство из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.Ходатайство об аресте поступило в Басманный суд Москвы — это значит, что расследование ведет центральный аппарат СК России. При этом само следствие пока не комментировало ситуацию.Гафурову 60 лет, он занимает должность ректора КФУ с 2010 года. В 1995 году его избрали депутатом Госсовета Татарстана, на этом посту он остается до сих пор. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.
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Кадры из зала суда, где арестовали ректора КФУ Гафурова
Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявили обвинение по статье о заказном убийстве
2021-12-22T21:44
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), казанский (приволжский) федеральный университет, россия
21:44 22.12.2021 (обновлено: 23:29 22.12.2021)
Суд арестовал ректора КФУ по обвинению в убийстве
Басманный суд Москвы до 21 февраля арестовал ректора КФУ Гафурова по обвинению в убийстве