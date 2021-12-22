https://ria.ru/20211222/rektor-1764846402.html

В Казани не стали комментировать информацию о задержании ректора КФУ

В Казани не стали комментировать информацию о задержании ректора КФУ - РИА Новости, 22.12.2021

В Казани не стали комментировать информацию о задержании ректора КФУ

Казанский федеральный университет (КФУ), ректора которого, по информации СМИ, задержали, работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в вузе. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:06

2021-12-22T10:06

2021-12-22T13:49

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

казанский (приволжский) федеральный университет

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УФА, 22 дек — РИА Новости. Казанский федеральный университет (КФУ), ректора которого, по информации СМИ, задержали, работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в вузе.Ранее СМИ написали, что руководителя учебного заведения Ильшата Гафурова взяли под стражу по уголовному делу об убийстве. Подтверждением РИА Новости пока не располагает. "Официальной информации нет, никак не можем прокомментировать. Университет работает в прежнем режиме", — сказали в КФУ.В парламенте Татарстана, где Гафуров работает депутатом, агентству не смогли прояснить ситуацию. "Мы читали, но у нас нет никакой информации, мы не можем комментировать", — заявили в госсовете региона.По данным вуза, Ильшат Гафуров 1961 года рождения родом из татарстанского поселка Бавлы. Должность ректора КФУ занимает с 2010 года, депутат госсовета республики — с 1995-го. Гафуров — кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.

https://ria.ru/20211220/rektor-1764617016.html

https://ria.ru/20211019/khischenie-1755182381.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), казанский (приволжский) федеральный университет