https://ria.ru/20211222/reddit-1764916662.html

Найден генератор антироссийской истерии

Пользователи Reddit выяснили, кто генерирует антироссийскую истерию - РИА Новости, 22.12.2021

Найден генератор антироссийской истерии

Пользователи американского форума Reddit задались вопросом, откуда в последнее время на этой крупной площадке берется огромное количество антироссийского... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:50

2021-12-22T14:50

2021-12-22T18:55

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit задались вопросом, откуда в последнее время на этой крупной площадке берется огромное количество антироссийского контента, а также где находятся загадочные "пророссийские боты".Автор поста поинтересовался, что в мировой повестке могло спровоцировать рост числа русофобских высказываний на Reddit.В ответ комментаторы предложили свои версии."Год назад, когда я зарегистрировался на Reddit, было то же самое. И когда я читал посты в 2016-2019 годах, там была большая антироссийская истерия из-за Трампа. Среднестатистический житель Запада всегда боялся и ненавидел людей с Востока: славян (и особенно русских), китайцев, мусульман и так далее. Потому что среднестатистический западный человек ничего о них не знает, кроме устаревших стереотипов, которыми западные СМИ пичкают его с младенчества. Сейчас СМИ пытаются раскрутить тему нападения России на Украину, завтра найдут очередную "жертву Путина", послезавтра обвинят русских в использовании посылаемого со спутника луча, который выжигает мозги американцам, и так далее и тому подобное. Это бесконечная песня. Каждая страна, попадающая под влияние Запада, начинает петь с ним в унисон. И Украина не исключение", — рассказал Proper-Sock4721.По его мнению, "ботами" могут посчитать каждого, кто не кричит "Россия плохая!""Я не знаю, как в остальном мире, но здесь, в США, когда рейтинги новостей падают, потому что демократ облажался или правительство пытается принять закон, с которым не согласится большая часть американской общественности, они решают: "Продвинем кучу антироссийской пропаганды, чтобы поднять рейтинг и отвлечь людей!" — считает Consistent-Row2294."Как американец могу сказать, что меня все это уже достало. Далеко не все из нас ненавидят Россию или считают ее плохой. <...> Кроме того, никто из тех, с кем я общаюсь, не испытывает никакой враждебности по отношению к России", — высказался nordoceltic82."До этого я прочитал статью на CNN, озаглавленную примерно так: "Судя по спутниковым снимкам, к границе с Украиной стягиваются российские войска". Ближе к концу статьи автор пишет, что одно из мест сосредоточения войск находится в городе, расположенном в 150 милях (240 километрах) от границы. Лол, с каких пор это рядом с границей? Мне стыдно за журналистику моей страны", — пожаловался Bobjohndaviddick.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211214/amerikanets-1763676608.html

https://ria.ru/20211217/gorod-1764181823.html

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сша, москва, владимир путин, нато, reddit, россия