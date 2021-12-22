https://ria.ru/20211222/rebenok-1764903012.html

В Крыму проверят сообщения о том, что ребенка высадили на мороз из автобуса

В Крыму проверят сообщения о том, что ребенка высадили на мороз из автобуса - РИА Новости, 22.12.2021

В Крыму проверят сообщения о том, что ребенка высадили на мороз из автобуса

СК в Крыму проверяет информацию о том, что водитель автобуса высадил ребенка-льготника на мороз, сообщило региональное следственное управление ведомства. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:58

2021-12-22T13:58

2021-12-22T13:58

происшествия

республика крым

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. СК в Крыму проверяет информацию о том, что водитель автобуса высадил ребенка-льготника на мороз, сообщило региональное следственное управление ведомства.По данным управления, в соцсетях появилась информация, что ребенка высадили на мороз на трассе в районе одного из сел. Мальчик воспитывается в многодетной семье и имел при себе подтверждающий документ."Организована процессуальная проверка сведений из соцсетей о высадке водителем автобуса ребенка, имеющего право на льготный проезд, на улицу в неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.В свою очередь в пресс-службе минтранса Крыма сообщили, что по данному инциденту уже проведена проверка. "Водитель уволен", - сказали РИА Новости в министерстве.По данным синоптиков, в связи с прохождением арктического холодного фронта в Крыму в последние дни ночная температура опустилась до 10-15 градусов мороза, дневная - до 3-8 градусов мороза. На улице сильный ветер и снегопад.

https://ria.ru/20211025/konduktor-1756206270.html

https://ria.ru/20210314/shkolnik-1601115724.html

республика крым

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происшествия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф)