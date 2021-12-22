https://ria.ru/20211222/rebenok-1764903012.html
В Крыму проверят сообщения о том, что ребенка высадили на мороз из автобуса
В Крыму проверят сообщения о том, что ребенка высадили на мороз из автобуса - РИА Новости, 22.12.2021
В Крыму проверят сообщения о том, что ребенка высадили на мороз из автобуса
СК в Крыму проверяет информацию о том, что водитель автобуса высадил ребенка-льготника на мороз, сообщило региональное следственное управление ведомства. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:58
2021-12-22T13:58
2021-12-22T13:58
происшествия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. СК в Крыму проверяет информацию о том, что водитель автобуса высадил ребенка-льготника на мороз, сообщило региональное следственное управление ведомства.По данным управления, в соцсетях появилась информация, что ребенка высадили на мороз на трассе в районе одного из сел. Мальчик воспитывается в многодетной семье и имел при себе подтверждающий документ."Организована процессуальная проверка сведений из соцсетей о высадке водителем автобуса ребенка, имеющего право на льготный проезд, на улицу в неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.В свою очередь в пресс-службе минтранса Крыма сообщили, что по данному инциденту уже проведена проверка. "Водитель уволен", - сказали РИА Новости в министерстве.По данным синоптиков, в связи с прохождением арктического холодного фронта в Крыму в последние дни ночная температура опустилась до 10-15 градусов мороза, дневная - до 3-8 градусов мороза. На улице сильный ветер и снегопад.
https://ria.ru/20211025/konduktor-1756206270.html
https://ria.ru/20210314/shkolnik-1601115724.html
республика крым
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф)
В Крыму проверят сообщения о том, что ребенка высадили на мороз из автобуса
СК в Крыму проверит сообщения о том, что ребенка-льготника высадили на мороз из автобуса
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. СК
в Крыму
проверяет информацию о том, что водитель автобуса высадил ребенка-льготника на мороз, сообщило региональное следственное управление ведомства.
По данным управления, в соцсетях появилась информация, что ребенка высадили на мороз на трассе в районе одного из сел. Мальчик воспитывается в многодетной семье и имел при себе подтверждающий документ.
"Организована процессуальная проверка сведений из соцсетей о высадке водителем автобуса ребенка, имеющего право на льготный проезд, на улицу в неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.
В свою очередь в пресс-службе минтранса Крыма сообщили, что по данному инциденту уже проведена проверка. "Водитель уволен", - сказали РИА Новости в министерстве.
По данным синоптиков, в связи с прохождением арктического холодного фронта в Крыму в последние дни ночная температура опустилась до 10-15 градусов мороза, дневная - до 3-8 градусов мороза. На улице сильный ветер и снегопад.