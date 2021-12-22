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В Крыму проверят сообщения о том, что ребенка высадили на мороз из автобуса
В Крыму проверят сообщения о том, что ребенка высадили на мороз из автобуса - РИА Новости, 22.12.2021
В Крыму проверят сообщения о том, что ребенка высадили на мороз из автобуса
СК в Крыму проверяет информацию о том, что водитель автобуса высадил ребенка-льготника на мороз, сообщило региональное следственное управление ведомства. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:58
2021-12-22T13:58
происшествия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. СК в Крыму проверяет информацию о том, что водитель автобуса высадил ребенка-льготника на мороз, сообщило региональное следственное управление ведомства.По данным управления, в соцсетях появилась информация, что ребенка высадили на мороз на трассе в районе одного из сел. Мальчик воспитывается в многодетной семье и имел при себе подтверждающий документ."Организована процессуальная проверка сведений из соцсетей о высадке водителем автобуса ребенка, имеющего право на льготный проезд, на улицу в неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.В свою очередь в пресс-службе минтранса Крыма сообщили, что по данному инциденту уже проведена проверка. "Водитель уволен", - сказали РИА Новости в министерстве.По данным синоптиков, в связи с прохождением арктического холодного фронта в Крыму в последние дни ночная температура опустилась до 10-15 градусов мороза, дневная - до 3-8 градусов мороза. На улице сильный ветер и снегопад.
https://ria.ru/20211025/konduktor-1756206270.html
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происшествия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф)
13:58 22.12.2021
 
В Крыму проверят сообщения о том, что ребенка высадили на мороз из автобуса

СК в Крыму проверит сообщения о том, что ребенка-льготника высадили на мороз из автобуса

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. СК в Крыму проверяет информацию о том, что водитель автобуса высадил ребенка-льготника на мороз, сообщило региональное следственное управление ведомства.
По данным управления, в соцсетях появилась информация, что ребенка высадили на мороз на трассе в районе одного из сел. Мальчик воспитывается в многодетной семье и имел при себе подтверждающий документ.
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"Организована процессуальная проверка сведений из соцсетей о высадке водителем автобуса ребенка, имеющего право на льготный проезд, на улицу в неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.
В свою очередь в пресс-службе минтранса Крыма сообщили, что по данному инциденту уже проведена проверка. "Водитель уволен", - сказали РИА Новости в министерстве.
По данным синоптиков, в связи с прохождением арктического холодного фронта в Крыму в последние дни ночная температура опустилась до 10-15 градусов мороза, дневная - до 3-8 градусов мороза. На улице сильный ветер и снегопад.
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ПроисшествияРеспублика КрымСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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