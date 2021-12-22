https://ria.ru/20211222/realme-1764933629.html

Рассекречены дизайн и дата выхода флагманского смартфона realme GT 2 Pro

Рассекречены дизайн и дата выхода флагманского смартфона realme GT 2 Pro - РИА Новости, 22.12.2021

Рассекречены дизайн и дата выхода флагманского смартфона realme GT 2 Pro

Компания realme раскрыла внешний вид смартфона GT 2 Pro и анонсировала, что премиальный флагман будет представлен в начале 2022-го. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:54

2021-12-22T15:54

2021-12-22T15:54

наука

технологии

realme

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Компания realme раскрыла внешний вид смартфона GT 2 Pro и анонсировала, что премиальный флагман будет представлен в начале 2022-го.За внешний вид смартфона отвечает известный промышленный дизайнер Наото Фукасава. Новый дизайн Paper Tech Master Design, основанный на идее The Future in Paper (Будущее в бумаге), вдохновлен легкостью бумаги, представляя собой сочетание искусства и бережного отношения к окружающей среде. realme GT 2 Pro станет первым в мире смартфоном с корпусом из биопластика. Материал сравнивают с бумагой — пройдя через несколько стадий сложной переработки, это растительное сырье превращается в прочный материал, из которого и сделана задняя крышка нового смартфона.Также GT 2 Pro будет выпускаться в новой коробке, содержание пластика в которой сократилось с 21,7 до 0,3 процентов по сравнению с предыдущими моделями. Инструкции и коробка будут напечатаны малотоксичной, биоразлагаемой соевой краской, пригодной для многократного использования.Смартфон одним из первых получит новейший флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1, который обеспечит максимальную производительность. realme GT 2 Pro будет оснащен революционной антенной решеткой с матричной системой. Она включает три технологии: первый в мире сверхширокополосный антенный переключатель HyperSmart, усилитель Wi-Fi и улучшенная технология NFC на 360 градусов. Последняя увеличивает область приема и передачи сигнала на 500 процентов, а расстояние — на 20 процентов по сравнению с традиционными чипами бесконтактной оплаты. Вся верхняя часть realme GT 2 Pro принимает и передает сигналы NFC в обоих направлениях.В realme поделились и деталями о камерах флагмана — GT 2 Pro получит широкоугольный сенсор с углом обзора 150 градусов. Кроме того, впервые на смартфонах появится режим съемки "рыбий глаз" вдохновленный фотообъективами, которые позволяют создать впечатляющую перспективу или добиться большой глубины резкости.Премьера realme GT 2 Pro состоится 4 января в Китае — тогда же станут известны подробные характеристики и стоимость смартфона.

https://ria.ru/20211216/realme-1763889238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, realme