https://ria.ru/20211222/reabilitatsiya-1764856365.html

Мишустин утвердил пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов

Мишустин утвердил пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов - РИА Новости, 22.12.2021

Мишустин утвердил пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о проведении пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:08

2021-12-22T11:08

2021-12-22T11:08

общество

тюменская область

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о проведении пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов, сообщает пресс-служба кабмина."В 2022 году в нескольких российских регионах начнётся пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с помощью электронных сертификатов (цифровой документ, подтверждающий право на те или иные меры социальной поддержки)", - говорится в сообщении.Уточняется, что эксперимент проведут в Свердловской и Тюменской областях. В его рамках услуги по реабилитации детей-инвалидов, проживающих в указанных регионах, будут предоставляться комплексно и на основании электронного сертификата. Так, с помощью сертификата можно будет оплатить реабилитацию в специализированных учреждениях, питание и проживание пациентов и их сопровождающих. Кроме того, проектом предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации."Проект будет реализован поэтапно. С 1 января до 1 июня 2022 года Минтруд, Фонд социального страхования, Федеральное казначейство и власти пилотных регионов проведут организационные мероприятия, а с 2 июня 2022 года начнётся предоставление самих услуг с помощью электронного сертификата", - добавили в сообщении.Отмечается, что услуги будут оказываться в региональных реабилитационных учреждениях, а также в федеральных, подведомственных Минтруду. Проект продлится до конца 2024 года. После Минтруд представит в правительство доклад о результатах и целесообразности его распространения по всей России.

https://ria.ru/20211202/moskva-1761748418.html

https://ria.ru/20210914/golikova-1750029667.html

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общество, тюменская область, правительство рф, михаил мишустин, россия