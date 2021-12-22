Мишустин утвердил пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
Премьер Мишустин утвердил проведение пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о проведении пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов, сообщает пресс-служба кабмина.
"В 2022 году в нескольких российских регионах начнётся пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с помощью электронных сертификатов (цифровой документ, подтверждающий право на те или иные меры социальной поддержки)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эксперимент проведут в Свердловской и Тюменской областях. В его рамках услуги по реабилитации детей-инвалидов, проживающих в указанных регионах, будут предоставляться комплексно и на основании электронного сертификата. Так, с помощью сертификата можно будет оплатить реабилитацию в специализированных учреждениях, питание и проживание пациентов и их сопровождающих. Кроме того, проектом предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации.
"Проект будет реализован поэтапно. С 1 января до 1 июня 2022 года Минтруд, Фонд социального страхования, Федеральное казначейство и власти пилотных регионов проведут организационные мероприятия, а с 2 июня 2022 года начнётся предоставление самих услуг с помощью электронного сертификата", - добавили в сообщении.
Отмечается, что услуги будут оказываться в региональных реабилитационных учреждениях, а также в федеральных, подведомственных Минтруду. Проект продлится до конца 2024 года. После Минтруд представит в правительство доклад о результатах и целесообразности его распространения по всей России.
14 сентября, 15:50Голикова рассказала о переоснащении медучреждений для реабилитации