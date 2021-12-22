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Мишустин утвердил пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
Мишустин утвердил пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов - РИА Новости, 22.12.2021
Мишустин утвердил пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о проведении пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:08
2021-12-22T11:08
общество
тюменская область
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о проведении пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов, сообщает пресс-служба кабмина."В 2022 году в нескольких российских регионах начнётся пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с помощью электронных сертификатов (цифровой документ, подтверждающий право на те или иные меры социальной поддержки)", - говорится в сообщении.Уточняется, что эксперимент проведут в Свердловской и Тюменской областях. В его рамках услуги по реабилитации детей-инвалидов, проживающих в указанных регионах, будут предоставляться комплексно и на основании электронного сертификата. Так, с помощью сертификата можно будет оплатить реабилитацию в специализированных учреждениях, питание и проживание пациентов и их сопровождающих. Кроме того, проектом предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации."Проект будет реализован поэтапно. С 1 января до 1 июня 2022 года Минтруд, Фонд социального страхования, Федеральное казначейство и власти пилотных регионов проведут организационные мероприятия, а с 2 июня 2022 года начнётся предоставление самих услуг с помощью электронного сертификата", - добавили в сообщении.Отмечается, что услуги будут оказываться в региональных реабилитационных учреждениях, а также в федеральных, подведомственных Минтруду. Проект продлится до конца 2024 года. После Минтруд представит в правительство доклад о результатах и целесообразности его распространения по всей России.
https://ria.ru/20211202/moskva-1761748418.html
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общество, тюменская область, правительство рф, михаил мишустин, россия
11:08 22.12.2021
 
Мишустин утвердил пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов

Премьер Мишустин утвердил проведение пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о проведении пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов, сообщает пресс-служба кабмина.
"В 2022 году в нескольких российских регионах начнётся пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с помощью электронных сертификатов (цифровой документ, подтверждающий право на те или иные меры социальной поддержки)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что эксперимент проведут в Свердловской и Тюменской областях. В его рамках услуги по реабилитации детей-инвалидов, проживающих в указанных регионах, будут предоставляться комплексно и на основании электронного сертификата. Так, с помощью сертификата можно будет оплатить реабилитацию в специализированных учреждениях, питание и проживание пациентов и их сопровождающих. Кроме того, проектом предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации.
"Проект будет реализован поэтапно. С 1 января до 1 июня 2022 года Минтруд, Фонд социального страхования, Федеральное казначейство и власти пилотных регионов проведут организационные мероприятия, а с 2 июня 2022 года начнётся предоставление самих услуг с помощью электронного сертификата", - добавили в сообщении.
Отмечается, что услуги будут оказываться в региональных реабилитационных учреждениях, а также в федеральных, подведомственных Минтруду. Проект продлится до конца 2024 года. После Минтруд представит в правительство доклад о результатах и целесообразности его распространения по всей России.
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ОбществоТюменская областьПравительство РФМихаил МишустинРоссия
 
 
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