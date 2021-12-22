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https://ria.ru/20211222/razvedchik-1764944751.html
Нарышкин раскрыл данные о работе советского разведчика-нелегала Прибыткова
Нарышкин раскрыл данные о работе советского разведчика-нелегала Прибыткова - РИА Новости, 22.12.2021
Нарышкин раскрыл данные о работе советского разведчика-нелегала Прибыткова
Советский разведчик-нелегал Борис Прибытков добывал за рубежом сверхсекретную информацию, которая существенно помогла развитию отечественного... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:39
2021-12-22T17:18
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Советский разведчик-нелегал Борис Прибытков добывал за рубежом сверхсекретную информацию, которая существенно помогла развитию отечественного военно-промышленного комплекса. Об этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин впервые рассказал на церемонии представления портрета героя в Балтийском государственном техническом университете "Военмех" имени Устинова."Профессиональные разведчики не ищут славы. Подчас и их подвиги, и блестяще проведенные операции становятся известны только очень-очень узкому кругу лиц. Поэтому в тех редких случаях, когда это бывает возможным, мы &lt;...&gt; рассказываем об их судьбе, о жизни этих удивительных людей яркого таланта, острого ума, высокой нравственности", — сказал он.Среди них Борис Прибытков — офицер советской внешней разведки, выпускник Военмеха."Борис Симонович долгое время находился на нелегальной работе, выполняя особые задания советской внешней разведки", — сообщил глава СВР, отметив его "высочайший профессионализм" и "тонкий ум".Благодаря этим качествам Прибытков смог создать "постоянно действующий канал" получения сверхсекретных сведений, подчеркнул Нарышкин. Но в какой стране и когда работал разведчик, а также других деталей он не стал раскрывать, пояснив, что рассказ о любом офицере-нелегале, даже уже покойном, — "неординарное событие". Ему обычно предшествует "сложная и кропотливая работа по тщательному анализу всевозможных рисков и даже угроз".В последние годы СВР рассекретила нескольких выдающихся отечественных работников разведки — нелегалов. В частности, в прошлом году, выступая на площадке МИА "Россия сегодня", Нарышкин назвал семь имен: это Герои России Юрий Шевченко (1939-2020) и Виталий Нетыкса (1946-2011), Герои Советского Союза Евгений Ким (1932-1998) и Михаил Васенков (родился в 1942 году), вдова Виталия Нетыксы Тамара (родилась в 1949 году), Владимир Лохов (1924-2002) и Виталий Нуйкин (1939-1998).
https://ria.ru/20211220/muzey_alekseya_botyana-1764493984.html
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сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
16:39 22.12.2021 (обновлено: 17:18 22.12.2021)
 
Нарышкин раскрыл данные о работе советского разведчика-нелегала Прибыткова

Директор СВР Нарышкин раскрыл данные о работе советского разведчика-нелегала Прибыткова

© Фото : БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. УстиноваДиректор Службы Внешней разведки Сергей Евгеньевич Нарышкин в стенах БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
Директор Службы Внешней разведки Сергей Евгеньевич Нарышкин в стенах БГТУ ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Советский разведчик-нелегал Борис Прибытков добывал за рубежом сверхсекретную информацию, которая существенно помогла развитию отечественного военно-промышленного комплекса. Об этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин впервые рассказал на церемонии представления портрета героя в Балтийском государственном техническом университете "Военмех" имени Устинова.
"Профессиональные разведчики не ищут славы. Подчас и их подвиги, и блестяще проведенные операции становятся известны только очень-очень узкому кругу лиц. Поэтому в тех редких случаях, когда это бывает возможным, мы <...> рассказываем об их судьбе, о жизни этих удивительных людей яркого таланта, острого ума, высокой нравственности", — сказал он.
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Среди них Борис Прибытков — офицер советской внешней разведки, выпускник Военмеха.
"Борис Симонович долгое время находился на нелегальной работе, выполняя особые задания советской внешней разведки", — сообщил глава СВР, отметив его "высочайший профессионализм" и "тонкий ум".
Благодаря этим качествам Прибытков смог создать "постоянно действующий канал" получения сверхсекретных сведений, подчеркнул Нарышкин. Но в какой стране и когда работал разведчик, а также других деталей он не стал раскрывать, пояснив, что рассказ о любом офицере-нелегале, даже уже покойном, — "неординарное событие". Ему обычно предшествует "сложная и кропотливая работа по тщательному анализу всевозможных рисков и даже угроз".
В последние годы СВР рассекретила нескольких выдающихся отечественных работников разведки — нелегалов. В частности, в прошлом году, выступая на площадке МИА "Россия сегодня", Нарышкин назвал семь имен: это Герои России Юрий Шевченко (1939-2020) и Виталий Нетыкса (1946-2011), Герои Советского Союза Евгений Ким (1932-1998) и Михаил Васенков (родился в 1942 году), вдова Виталия Нетыксы Тамара (родилась в 1949 году), Владимир Лохов (1924-2002) и Виталий Нуйкин (1939-1998).
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