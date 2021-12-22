https://ria.ru/20211222/qr-kod-1764870554.html

В РПЦ назвали введение QR-кодов для посещения храмов немыслимым

В РПЦ назвали введение QR-кодов для посещения храмов немыслимым - РИА Новости, 22.12.2021

В РПЦ назвали введение QR-кодов для посещения храмов немыслимым

Введение QR-кодов или иного разрешительного документа для посещения храмов немыслимо, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:02

2021-12-22T12:02

2021-12-22T12:10

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Введение QR-кодов или иного разрешительного документа для посещения храмов немыслимо, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании Московской городской епархии."Было бы совершенно немыслимо, чтобы для входа в храм от прихожанина требовалось предъявление QR-кода или какого-либо иного гражданского разрешительного документа", - сказал патриарх Кирилл.Он "с удовлетворением" отметил, что по итогам первого чтения законопроекта, касающегося использования в общественных местах QR-кодов, "было предусмотрено исключение для посещения храмов" наряду с другими жизненно необходимыми для людей местами."Мы твердо надеемся, что государственная власть, в первую очередь законодательные органы, прислушаются к мнению людей, обеспокоенных изменениями, которые могут произойти в жизни общества вследствие все нарастающей цифровизации", - подчеркнул патриарх.По его словам, технологии только тогда могут приносить пользу, когда они подконтрольны человеку, "а не когда человеческая жизнь ставится в зависимость от обезличенной технологии". "Более того, использование инструментов, могущих затронуть личную жизнь и свободу каждого человека, должно проистекать из общественного консенсуса и контролироваться обществом", - подчеркнул он.По его мнению, люди обеспокоены введением "разрешительного" порядка предоставления прав и возможностей, "которые ранее никем не подвергались сомнению и были общедоступными"."Фактически возникает простой и, что важно, внесудебный механизм отлучения человека от базовых прав — таких, например, как свобода передвижения или нахождения в общественных местах, пока данный человек не выполнит условия выдачи QR-кода. Другими словами, вопрос не в связи между вакцинацией и QR-кодами, а в том, как эта система может быть использована в будущем", - заключил предстоятель.

https://ria.ru/20211220/qr-kod-1764588995.html

https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764849864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, патриарх кирилл (владимир гундяев)