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В Татарстане расширили систему QR-кодов
В Татарстане расширили систему QR-кодов - РИА Новости, 22.12.2021
В Татарстане расширили систему QR-кодов
Посетить боулинги и компьютерные клубы в Татарстане теперь можно будет только при наличии QR-кода, следует из постановления кабмина республики, опубликованного... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:18
2021-12-22T17:00
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек – РИА Новости. Посетить боулинги и компьютерные клубы в Татарстане теперь можно будет только при наличии QR-кода, следует из постановления кабмина республики, опубликованного на его сайте.Согласно изменениям в действующее постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса, QR-коды необходимы для посещения развлекательных центров, аттракционов, расположенных в помещениях, компьютерных и интернет-клубов, боулингов.Татарстан с 11 октября ввел обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан и QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.Ранее сообщалось, что в Татарстане разрешили организациям общественного питания работать до 3.00 в новогоднюю ночь, а в предпраздничные и праздничные дни – до 1.00. В кафе и рестораны в новогодние праздники можно будет пройти только по QR-коду.
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общество, республика татарстан (татарстан), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
10:18 22.12.2021 (обновлено: 17:00 22.12.2021)
 
В Татарстане расширили систему QR-кодов

Татарстан ввел QR-коды для посещения боулингов и компьютерных клубов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек – РИА Новости. Посетить боулинги и компьютерные клубы в Татарстане теперь можно будет только при наличии QR-кода, следует из постановления кабмина республики, опубликованного на его сайте.
Согласно изменениям в действующее постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса, QR-коды необходимы для посещения развлекательных центров, аттракционов, расположенных в помещениях, компьютерных и интернет-клубов, боулингов.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
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Татарстан с 11 октября ввел обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан и QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.
Ранее сообщалось, что в Татарстане разрешили организациям общественного питания работать до 3.00 в новогоднюю ночь, а в предпраздничные и праздничные дни – до 1.00. В кафе и рестораны в новогодние праздники можно будет пройти только по QR-коду.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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