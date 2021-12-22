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Британцы обвинили Запад в агрессии и поддержали Путина
"И кто тут агрессор?" Британцы поддержали Путина после его слов о Западе - РИА Новости, 22.12.2021
Британцы обвинили Запад в агрессии и поддержали Путина
Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать военно-технические меры в ответ на... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:15
2021-12-22T13:40
сша
оон
талибан
сирия
владимир путин
евросоюз
россия
лиз трасс
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать военно-технические меры в ответ на недружественные шаги Запада.СМИ расценило его слова как "первый намек на войну на Украине". Многие читатели, однако, выразили мнение, что российский лидер лишь защищает интересы собственной страны, а США с союзниками неплохо было бы понять, кто на самом деле агрессор."Это Украина все собирается вторгнуться в Крым, скорее всего, под предлогом "сбросить красный флаг" — похоже на операцию против Асада в Сирии", — отметил Winseer."Ничего страшного, как только он увидит Лиз Трасс (глава МИД Великобритании. — Прим. ред.) за рулем танка, он отступит", — пошутил Pamery."НАТО нужно просто делать то, что у нее получается лучше всего: готовить бутерброды и наливать чай высшим чинам. Она не смогла справиться даже с армией "Талибана"*, поэтому о российской армии не может быть и речи", — считает Francisco Franco."Я не знаю, почему он так беспокоится. Еще несколько месяцев такого холода, и Запад разлетится на куски без его помощи", — выразил мнение Dusty Bottoms."Это подобие кубинского кризиса вызвано непосредственно Евросоюзом, экспансионизмом НАТО и вмешательством ЦРУ в украинскую политику. Путин никогда не отступится от своего, и это правильно. Размещения вооружений НАТО всего в 500 милях от Москвы не случится", — подытожили читатели.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.*Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20211222/politika-1764873654.html
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сша, оон, талибан, сирия, владимир путин, евросоюз, россия, лиз трасс
13:15 22.12.2021 (обновлено: 13:40 22.12.2021)
 
"И кто тут агрессор?" Британцы поддержали Путина после его слов о Западе

Читатели Daily Mail о заявлении Путина про страны Запада: скоро сами разлетимся от холода

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать военно-технические меры в ответ на недружественные шаги Запада.
СМИ расценило его слова как "первый намек на войну на Украине". Многие читатели, однако, выразили мнение, что российский лидер лишь защищает интересы собственной страны, а США с союзниками неплохо было бы понять, кто на самом деле агрессор.
Не очень адекватные заявления – Лавров о высказываниях Столтенберга об отношения НАТО с РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 12:17
Лавров раскритиковал заявления генсека НАТО об отношениях альянса с Россией
"Это Украина все собирается вторгнуться в Крым, скорее всего, под предлогом "сбросить красный флаг" — похоже на операцию против Асада в Сирии", — отметил Winseer.
"Почему же западные лидеры хотят видеть Украину в своей агрессивной военной организации НАТО?" — задался вопросом AlfredHorn.
"Ничего страшного, как только он увидит Лиз Трасс (глава МИД Великобритании. — Прим. ред.) за рулем танка, он отступит", — пошутил Pamery.
"НАТО нужно просто делать то, что у нее получается лучше всего: готовить бутерброды и наливать чай высшим чинам. Она не смогла справиться даже с армией "Талибана"*, поэтому о российской армии не может быть и речи", — считает Francisco Franco.
"Я не знаю, почему он так беспокоится. Еще несколько месяцев такого холода, и Запад разлетится на куски без его помощи", — выразил мнение Dusty Bottoms.
"Это подобие кубинского кризиса вызвано непосредственно Евросоюзом, экспансионизмом НАТО и вмешательством ЦРУ в украинскую политику. Путин никогда не отступится от своего, и это правильно. Размещения вооружений НАТО всего в 500 милях от Москвы не случится", — подытожили читатели.
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 15:25
Климкин рассказал об ударе в спину Украины со стороны Запада из-за России
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.
Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.
*Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 13:45
Путин рассказал, что будет, если инфраструктура НАТО появится на Украине
 
СШАООНТалибанСирияВладимир ПутинЕвросоюзРоссияЛиз Трасс
 
 
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