https://ria.ru/20211222/putin-1764891799.html

Британцы обвинили Запад в агрессии и поддержали Путина

"И кто тут агрессор?" Британцы поддержали Путина после его слов о Западе - РИА Новости, 22.12.2021

Британцы обвинили Запад в агрессии и поддержали Путина

Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать военно-технические меры в ответ на... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:15

2021-12-22T13:15

2021-12-22T13:40

сша

оон

талибан

сирия

владимир путин

евросоюз

россия

лиз трасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764253780_69:0:2754:1511_1920x0_80_0_0_4bc8d6a040e0a4ad7c1cdec72368b762.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать военно-технические меры в ответ на недружественные шаги Запада.СМИ расценило его слова как "первый намек на войну на Украине". Многие читатели, однако, выразили мнение, что российский лидер лишь защищает интересы собственной страны, а США с союзниками неплохо было бы понять, кто на самом деле агрессор."Это Украина все собирается вторгнуться в Крым, скорее всего, под предлогом "сбросить красный флаг" — похоже на операцию против Асада в Сирии", — отметил Winseer."Ничего страшного, как только он увидит Лиз Трасс (глава МИД Великобритании. — Прим. ред.) за рулем танка, он отступит", — пошутил Pamery."НАТО нужно просто делать то, что у нее получается лучше всего: готовить бутерброды и наливать чай высшим чинам. Она не смогла справиться даже с армией "Талибана"*, поэтому о российской армии не может быть и речи", — считает Francisco Franco."Я не знаю, почему он так беспокоится. Еще несколько месяцев такого холода, и Запад разлетится на куски без его помощи", — выразил мнение Dusty Bottoms."Это подобие кубинского кризиса вызвано непосредственно Евросоюзом, экспансионизмом НАТО и вмешательством ЦРУ в украинскую политику. Путин никогда не отступится от своего, и это правильно. Размещения вооружений НАТО всего в 500 милях от Москвы не случится", — подытожили читатели.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.*Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211222/politika-1764873654.html

https://ria.ru/20211221/peregovory-1764743349.html

https://ria.ru/20211221/nato-1764710728.html

сша

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, оон, талибан, сирия, владимир путин, евросоюз, россия, лиз трасс