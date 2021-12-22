https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764885167.html

Россия даст должный ответ на любые провокации на Украине, заявил Лавров

Россия даст должный ответ на любые провокации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 22.12.2021

Россия даст должный ответ на любые провокации на Украине, заявил Лавров

Москва предостерегает "горячие головы" на Украине от конфронтации, но готова ответить, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:54

2021-12-22T12:54

2021-12-22T15:43

украина

ситуация в днр и лнр

россия

в мире

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764907948_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27038ca5bb6e253458a9fe15f1e42f91.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва предостерегает "горячие головы" на Украине от конфронтации, но готова ответить, заявил глава МИД Сергей Лавров.Расчет Киева и Запада он назвал очень простым: размещая военных у российских границ, они хотят нарушить равновесие в регионе.Он также выразил обеспокоенность тем, что Париж и Берлин поддерживают Киев, который нарушает Минские соглашения.Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter, что "вопреки заявлениям российского министра обороны (Сергея Шойгу. — Прим. ред.)", ответственность за эскалацию напряженности несет Россия, а не Украина или США. Посольство России в ответ призвало "не сваливать с больной головы на здоровую".Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764830558.html

https://ria.ru/20211221/putin-1764785180.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Мы предостерегаем "горячие головы" на Украине от военной конфронтации" Москва предостерегает "горячие головы" на Украине от конфронтации, но готова ответить, заявил глава МИД Сергей Лавров. Расчет Киева и Запада он назвал очень простым: размещая военных у российских границ, они хотят нарушить равновесие в регионе. 2021-12-22T12:54 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров