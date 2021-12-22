12:54 22.12.2021 (обновлено: 15:43 22.12.2021)
Россия даст должный ответ на любые провокации на Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия даст должный ответ на любые военные провокации на Украине
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва предостерегает "горячие головы" на Украине от конфронтации, но готова ответить, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Расчет Киева и Запада он назвал очень простым: размещая военных у российских границ, они хотят нарушить равновесие в регионе.
"Вчера Путин сказал очень четко на коллегии Министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический, ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться", — подчеркнул дипломат.
Он также выразил обеспокоенность тем, что Париж и Берлин поддерживают Киев, который нарушает Минские соглашения.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter, что "вопреки заявлениям российского министра обороны (Сергея Шойгу. — Прим. ред.)", ответственность за эскалацию напряженности несет Россия, а не Украина или США. Посольство России в ответ призвало "не сваливать с больной головы на здоровую".
Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
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