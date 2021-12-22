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Россия даст должный ответ на любые провокации на Украине, заявил Лавров
Россия даст должный ответ на любые провокации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 22.12.2021
Россия даст должный ответ на любые провокации на Украине, заявил Лавров
Москва предостерегает "горячие головы" на Украине от конфронтации, но готова ответить, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:54
2021-12-22T15:43
украина
ситуация в днр и лнр
россия
в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва предостерегает "горячие головы" на Украине от конфронтации, но готова ответить, заявил глава МИД Сергей Лавров.Расчет Киева и Запада он назвал очень простым: размещая военных у российских границ, они хотят нарушить равновесие в регионе.Он также выразил обеспокоенность тем, что Париж и Берлин поддерживают Киев, который нарушает Минские соглашения.Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter, что "вопреки заявлениям российского министра обороны (Сергея Шойгу. — Прим. ред.)", ответственность за эскалацию напряженности несет Россия, а не Украина или США. Посольство России в ответ призвало "не сваливать с больной головы на здоровую".Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764830558.html
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Лавров: "Мы предостерегаем "горячие головы" на Украине от военной конфронтации"
Москва предостерегает "горячие головы" на Украине от конфронтации, но готова ответить, заявил глава МИД Сергей Лавров. Расчет Киева и Запада он назвал очень простым: размещая военных у российских границ, они хотят нарушить равновесие в регионе.
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украина, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:54 22.12.2021 (обновлено: 15:43 22.12.2021)
 
Россия даст должный ответ на любые провокации на Украине, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия даст должный ответ на любые военные провокации на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва предостерегает "горячие головы" на Украине от конфронтации, но готова ответить, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Расчет Киева и Запада он назвал очень простым: размещая военных у российских границ, они хотят нарушить равновесие в регионе.

"Вчера Путин сказал очень четко на коллегии Министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический, ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться", — подчеркнул дипломат.

Он также выразил обеспокоенность тем, что Париж и Берлин поддерживают Киев, который нарушает Минские соглашения.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter, что "вопреки заявлениям российского министра обороны (Сергея Шойгу. — Прим. ред.)", ответственность за эскалацию напряженности несет Россия, а не Украина или США. Посольство России в ответ призвало "не сваливать с больной головы на здоровую".
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Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
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