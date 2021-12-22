https://ria.ru/20211222/proverki-1764841360.html

В Красноярском крае провели проверки после видео с избиениями заключенных

В Красноярском крае провели проверки после видео с избиениями заключенных - РИА Новости, 22.12.2021

В Красноярском крае провели проверки после видео с избиениями заключенных

По всем трем эпизодам с истязанием заключенных в красноярских колониях, видео с которыми опубликовано на этой неделе в интернете, были проведены проверки и... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T09:18

2021-12-22T09:18

2021-12-22T09:18

происшествия

общество

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. По всем трем эпизодам с истязанием заключенных в красноярских колониях, видео с которыми опубликовано на этой неделе в интернете, были проведены проверки и "полетели головы" - инциденты произошли еще в 2015 и 2020 годах, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов.В понедельник в СМИ и Telegram-каналах появились несколько видео об избиениях осужденных якобы в учреждениях красноярского ФСИН. В пресс-службе главка сообщили РИА Новости, что по данным видео будет проведена проверка."Надо понимать, что в этом ролике, который был выложен, там три эпизода. В одном случае сотрудник бьет и макает головой в унитаз осужденного. Другой случай - двое осужденных бьют третьего, четвертый наблюдает... Из того, что мне известно на сегодняшний день, первые два эпизода - они очевидно имеют криминальный характер, это ужасные эпизоды, но они относятся к 2015 году. Это не умаляет жесткости и противоправности эпизодов, но по ним уже проведены все мыслимые и немыслимые проверки еще до появления вот этого ролика. Я помню эту ситуацию, мы в этом (проверках - ред.) участвовали и (краевые) СК, прокуратура", - сказал Денисов.Что же касается третьего эпизода видеоролика, где человек погибает, по словам омбудсмена, "он был в 2020 году - и по нему проводилась сразу же детальная проверка". "Потому что, по каждому случаю, связанному со смертью осужденного, ГУФСИН обязан сообщать, он по определению не может это скрыть. Проводилась проверка ГСУСК по Красноярскому краю, очень долго и тщательно. Они пришли к заключению, что имел место суицид, и был отказ в возбуждении уголовного дела", - подчеркнул омбудсмен.Он отметил, что "работа проводилась жестко, полетели головы, были наказаны сотрудники многие и даже те, кто не участвовал, а просто знал и не сообщил - они из системы были уволены".По словам Денисова, в Красноярском крае эти случаи не остались безнаказанными, и по каждому были вынесены четкие правовые оценки.Он пояснил, что после опубликованного видео он направил во все структуры соответствующие запросы."Служебные проверки я проводить не могу. Я могу только следить за тем, чтобы все ведомства, которые имеют право и обязаны проводить проверку, довели это все до конца, и напоминать им об этом... Вторично проверить, не упустили ли что", - подчеркнул собеседник агентства.Нынешней осенью в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных оказалась ситуация в колониях Саратовской области. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий. Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что возбуждено и расследуется 12 уголовных дел.В конце ноября президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова с поста главы ФСИН и назначил на его место Аркадия Гостева, до этого замминистра внутренних дел. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Калашникова сняли с поста после его личного обращения. Опрошенные РИА Новости московские правозащитники ранее выразили надежду, что смена руководства ФСИН поспособствует искоренению пыток над заключенными в России, которые стали одной из самых резонансных тем последнего времени.

https://ria.ru/20211220/spch-1764548772.html

https://ria.ru/20211209/kolonii-1762883856.html

https://ria.ru/20211126/zhirinovskiy-1760939119.html

красноярский край

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происшествия, общество, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)