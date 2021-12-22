https://ria.ru/20211222/probki-1764984612.html

Московских водителей предупредили о максимальных перед Новым годом пробках

Московских водителей предупредили о максимальных перед Новым годом пробках - РИА Новости, 22.12.2021

Московских водителей предупредили о максимальных перед Новым годом пробках

Четверг 23 декабря станет самым загруженным днем по трафику в Москве перед Новым годом, вечером ожидаются пробки до 10 баллов, сообщила журналистам сотрудник... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T19:53

2021-12-22T19:53

2021-12-22T19:53

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Четверг 23 декабря станет самым загруженным днем по трафику в Москве перед Новым годом, вечером ожидаются пробки до 10 баллов, сообщила журналистам сотрудник Информационного центра Транспортного комплекса Москвы Маргарита Кулапова."Завтра будет самый загруженный день на дорогах перед Новым годом. По прогнозам, днем может быть до 8 баллов, а вечером 9-10. Основные заторы будут в центре города, на ТТК и МКАД", - сообщила Кулапова.По ее словам, на ситуацию влияют гололедица, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных или дорожных работ, а также предновогодние закупки. Водителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт.

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общество, москва, авто