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Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19"
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19" - РИА Новости, 23.12.2021
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19"
Министерство здравоохранения зарегистрировало ингаляционный препарат для лечения коронавируса "МИР 19", сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-22T20:59
2021-12-23T01:53
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вероника скворцова
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения зарегистрировало ингаляционный препарат для лечения коронавируса "МИР 19", сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)."Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "МИР 19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России", — говорится в сообщении.Препарат работает на генном уровне: избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека.Клинические исследования лекарства доказали его безопасность и эффективность. "МИР 19" не влияет на организм человека, его мишень — именно вирус, уточнили в пресс-службе. У него не обнаружили побочных эффектов.Как отметил директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов, препарат предназначен для ингаляционного применения в стационаре."В готовом виде препарат "МИР 19" вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. В состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути", — цитирует его пресс-служба.Скворцова добавила, что ФМБА проведет специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов."После этого &lt;...&gt; появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания", — приводятся ее слова."МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов: малые интерферирующие РНК (действующее вещество) и пептид-носитель.На прошлой неделе Скворцова сообщила, что после первой и второй фазы исследования препарат проходит регистрацию. По словам главы ФМБА, ученые доказали его хорошую переносимость и безопасность и продемонстрировали преимущество "МИР 19" по сравнению со стандартной терапией.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вероника скворцова, коронавирус в россии
20:59 22.12.2021 (обновлено: 01:53 23.12.2021)
 
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19"

Минздрав зарегистрировал ингаляционный препарат для лечения от коронавируса "МИР 19"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения зарегистрировало ингаляционный препарат для лечения коронавируса "МИР 19", сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
"Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "МИР 19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России", — говорится в сообщении.
Препарат работает на генном уровне: избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека.

"Установлена полная идентичность "МИР 19" и мишени в геноме всех известных линий вируса, включая "омикрон". Не выявлено ни одной мутации. Что делает препарат универсальным против разных вариантов SARS-CoV-2", — отметила Скворцова.

Клинические исследования лекарства доказали его безопасность и эффективность. "МИР 19" не влияет на организм человека, его мишень — именно вирус, уточнили в пресс-службе. У него не обнаружили побочных эффектов.
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Как отметил директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов, препарат предназначен для ингаляционного применения в стационаре.
"В готовом виде препарат "МИР 19" вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. В состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути", — цитирует его пресс-служба.
Скворцова добавила, что ФМБА проведет специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов.
"После этого <...> появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания", — приводятся ее слова.
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"МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов: малые интерферирующие РНК (действующее вещество) и пептид-носитель.
На прошлой неделе Скворцова сообщила, что после первой и второй фазы исследования препарат проходит регистрацию. По словам главы ФМБА, ученые доказали его хорошую переносимость и безопасность и продемонстрировали преимущество "МИР 19" по сравнению со стандартной терапией.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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