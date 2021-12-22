https://ria.ru/20211222/preparat-1764997743.html

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19"

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19" - РИА Новости, 23.12.2021

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19"

Министерство здравоохранения зарегистрировало ингаляционный препарат для лечения коронавируса "МИР 19", сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-22T20:59

2021-12-22T20:59

2021-12-23T01:53

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения зарегистрировало ингаляционный препарат для лечения коронавируса "МИР 19", сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)."Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "МИР 19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России", — говорится в сообщении.Препарат работает на генном уровне: избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека.Клинические исследования лекарства доказали его безопасность и эффективность. "МИР 19" не влияет на организм человека, его мишень — именно вирус, уточнили в пресс-службе. У него не обнаружили побочных эффектов.Как отметил директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов, препарат предназначен для ингаляционного применения в стационаре."В готовом виде препарат "МИР 19" вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. В состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути", — цитирует его пресс-служба.Скворцова добавила, что ФМБА проведет специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов."После этого <...> появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания", — приводятся ее слова."МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов: малые интерферирующие РНК (действующее вещество) и пептид-носитель.На прошлой неделе Скворцова сообщила, что после первой и второй фазы исследования препарат проходит регистрацию. По словам главы ФМБА, ученые доказали его хорошую переносимость и безопасность и продемонстрировали преимущество "МИР 19" по сравнению со стандартной терапией.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211220/vaktsina-1764551817.html

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