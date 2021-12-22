В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Галина Соколова. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла звездная премьера экшен-драмы Алексея Сидорова "Чемпион мира". Фильм представили создатели картины, а также исполнители главных ролей, в том числе Иван Янковский и Константин Хабенский. О том, кто еще был среди гостей и почему это один из самых ожидаемых российских фильмов года, — в материале РИА Новости.Легендарная историяНовая работа режиссера Алексея Сидорова, которого полюбили за сериал "Бригада", а потом за такие фильмы, как "Бой с тенью" и "Т-34", тоже посвящена борьбе и противостоянию. Только на этот раз — битве умов.В основе сюжета лежит реальная история драматичного и одновременно блестящего поединка в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между двумя выдающимися гроссмейстерами — Анатолием Карповым (Янковский) и Виктором Корчным (Хабенский), который эмигрировал из СССР незадолго до состязания. Битва состоялась в 1978 году в Багио (Филиппины).По словам режиссера, в шахматы он играл мало. Поэтому писать сценарий было непросто. Посоветовавшись с Анатолием Карповым, Алексей Сидоров начал собирать фактуру: прочитал книги Карпова, Корчного и профильную литературу. И тем не менее, как отметил Сидоров, его картина — не о шахматах. Хабенский против ЯнковскогоГлавные герои фильма, несмотря на большую разницу в возрасте (Корчной был старше Карпова на 20 лет, и примерно такая же разница у Хабенского и Янковского. — Прим. ред.), — закаленные бойцы, одержимые шахматами и стремлением победить. Уступать друг другу не собираются. И эту психологическую напряженность на экране передают Хабенский и Янковский.Например, первую партию матча, состоящую из 18 ходов, актеры разобрали и сыграли на площадке целиком. Проследить за ходом действий и запомнить комбинации, которые озвучивают или обдумывают в своих головах герои, — практически невозможно. У шахмат свой язык.Остальные актеры тоже прошли серьезную подготовку. Они читали специализированную литературу, беседовали и разбирали партии с тренерами-консультантами. В том числе — с куратором Музея шахмат, кандидатом в мастера спорта и кандидатом исторических наук Дмитрием Олейниковым.Помимо Дмитрия Олейникова, консультантами и тренерами на площадке были Даниил Дубов (чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года) и Влад Ткачев (чемпион Европы по классическим шахматам и блицу 2007-го).Блестящий актерский составВместе с Константином Хабенским и Иваном Янковским в "Чемпионе мира" снялись многие российские звезды. Среди них, например, Александр Филиппенко (Леонид Брежнев), Федор Добронравов (отец Анатолия Карпова), Владимир Вдовиченков (министр спорта СССР), Виктор Сухоруков (сопровождающий делегацию Карпова), Михаил Тройник (шахматист Юрий Балашов), Антон Богданов (шахматист Василий Брыкин) и другие. Почти все они присутствовали на премьере и объяснили, почему картину "Чемпион мира" будет интересно посмотреть старшему и молодому поколениям. Гости премьеры — актеры, режиссеры и писателиОдними из первых "Чемпиона мира" посмотрели многие знаменитости: режиссер Алексей Учитель, писатель Александр Цыпкин, актеры Александр Петров, Стася Милославская, Юрий Борисов, Александр Самойленко и другие.Российские зрители посмотреть экшен-драму смогут в новогодние праздники. В широкий прокат фильм выходит 30 декабря.
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Галина Соколова. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла звездная премьера экшен-драмы Алексея Сидорова "Чемпион мира". Фильм представили создатели картины, а также исполнители главных ролей, в том числе Иван Янковский и Константин Хабенский. О том, кто еще был среди гостей и почему это один из самых ожидаемых российских фильмов года, — в материале РИА Новости.
Легендарная история
Новая работа режиссера Алексея Сидорова, которого полюбили за сериал "Бригада", а потом за такие фильмы, как "Бой с тенью" и "Т-34", тоже посвящена борьбе и противостоянию. Только на этот раз — битве умов.
В основе сюжета лежит реальная история драматичного и одновременно блестящего поединка в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между двумя выдающимися гроссмейстерами — Анатолием Карповым (Янковский) и Виктором Корчным (Хабенский), который эмигрировал из СССР незадолго до состязания. Битва состоялась в 1978 году в Багио (Филиппины).
"Я стал задумываться об этом матче, об этой истории, когда мне было десять лет. Я застал этот поединок. Это была уникальная атмосфера, когда шахматные сводки с Филиппин разносились по всему Советскому Союзу. Конечно, по политическим причинам о матче говорили вполголоса, но я знал, что происходит что-то важное. И еще, помню, фамилия — Корчной —казалась мне злой по звучанию", — вспоминает Алексей Сидоров.
По словам режиссера, в шахматы он играл мало. Поэтому писать сценарий было непросто. Посоветовавшись с Анатолием Карповым, Алексей Сидоров начал собирать фактуру: прочитал книги Карпова, Корчного и профильную литературу. И тем не менее, как отметил Сидоров, его картина — не о шахматах.
"Это фильм о судьбе, о предназначении, о принятии вызова, об ответственности, о ценности семьи. Это человечное кино", — подчеркнул режиссер.
Хабенский против Янковского
Главные герои фильма, несмотря на большую разницу в возрасте (Корчной был старше Карпова на 20 лет, и примерно такая же разница у Хабенского и Янковского. — Прим. ред.), — закаленные бойцы, одержимые шахматами и стремлением победить. Уступать друг другу не собираются. И эту психологическую напряженность на экране передают Хабенский и Янковский.
"Виктор Корчной в моем представлении — человек, одержимый игрой. Такие люди чуть шире государственных границ. Мы можем так сказать про людей, которые уезжали в то время из страны. И не потому, что они становились предателями, а потому, что им мало было пространства для реализации собственного таланта", — говорил Константин Хабенский.
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"Виктор Корчной в моем представлении — человек, одержимый игрой. Такие люди чуть шире государственных границ. Мы можем так сказать про людей, которые уезжали в то время из страны. И не потому, что они становились предателями, а потому, что им мало было пространства для реализации собственного таланта", — говорил Константин Хабенский.
"Он очень сдержанный, сосредоточенный человек, который не расплескивает внутренний мир и багаж знаний. Меня в принципе привлекла фигура шахматиста: он должен быть таким "спецагентом", не показывать свои эмоции при проигрыше и даже при выигрыше", — рассказывал Иван Янковский о своем персонаже и встрече с Анатолием Карповым.
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"Он очень сдержанный, сосредоточенный человек, который не расплескивает внутренний мир и багаж знаний. Меня в принципе привлекла фигура шахматиста: он должен быть таким "спецагентом", не показывать свои эмоции при проигрыше и даже при выигрыше", — рассказывал Иван Янковский о своем персонаже и встрече с Анатолием Карповым.
"Виктор Корчной в моем представлении — человек, одержимый игрой. Такие люди чуть шире государственных границ. Мы можем так сказать про людей, которые уезжали в то время из страны. И не потому, что они становились предателями, а потому, что им мало было пространства для реализации собственного таланта", — говорил Константин Хабенский.
"Он очень сдержанный, сосредоточенный человек, который не расплескивает внутренний мир и багаж знаний. Меня в принципе привлекла фигура шахматиста: он должен быть таким "спецагентом", не показывать свои эмоции при проигрыше и даже при выигрыше", — рассказывал Иван Янковский о своем персонаже и встрече с Анатолием Карповым.
Например, первую партию матча, состоящую из 18 ходов, актеры разобрали и сыграли на площадке целиком. Проследить за ходом действий и запомнить комбинации, которые озвучивают или обдумывают в своих головах герои, — практически невозможно. У шахмат свой язык.
Остальные актеры тоже прошли серьезную подготовку. Они читали специализированную литературу, беседовали и разбирали партии с тренерами-консультантами. В том числе — с куратором Музея шахмат, кандидатом в мастера спорта и кандидатом исторических наук Дмитрием Олейниковым.
"Создатели фильма прекрасно понимали, что сценарий — художественный, что это не попытка поминутно реконструировать матч и биографии его участников. Воздействие на зрителей будет идти через эмоции, поэтому нельзя было не отклониться от реалий шахматной жизни и личной жизни героев", — вспоминал Олейников о работе над проектом.
Помимо Дмитрия Олейникова, консультантами и тренерами на площадке были Даниил Дубов (чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года) и Влад Ткачев (чемпион Европы по классическим шахматам и блицу 2007-го).
Блестящий актерский состав
Вместе с Константином Хабенским и Иваном Янковским в "Чемпионе мира" снялись многие российские звезды.
Среди них, например, Александр Филиппенко (Леонид Брежнев), Федор Добронравов (отец Анатолия Карпова), Владимир Вдовиченков (министр спорта СССР), Виктор Сухоруков (сопровождающий делегацию Карпова), Михаил Тройник (шахматист Юрий Балашов), Антон Богданов (шахматист Василий Брыкин) и другие.
Почти все они присутствовали на премьере и объяснили, почему картину "Чемпион мира" будет интересно посмотреть старшему и молодому поколениям.
"До съемок я знал, что был такой матч. Но больше все-таки мне была знакома история противостояния Карпова и Каспарова. Что всегда поражало в шахматистах — это, например, их способность одновременно играть по памяти с огромным количеством соперников, а потом, уходя, допустим, портфель забыть", — рассказывал Владимир Вдовиченков.
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"До съемок я знал, что был такой матч. Но больше все-таки мне была знакома история противостояния Карпова и Каспарова. Что всегда поражало в шахматистах — это, например, их способность одновременно играть по памяти с огромным количеством соперников, а потом, уходя, допустим, портфель забыть", — рассказывал Владимир Вдовиченков.
"Популярность шахмат растет. Когда мы готовились, я обнаружил, какая это огромная общность, про которую я даже не подозревал. Этим людям картина будет интересна абсолютно точно, как и вообще всем, кто занимается спортом. Как и молодому поколению, мне кажется", — считает Михаил Тройник.
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"Популярность шахмат растет. Когда мы готовились, я обнаружил, какая это огромная общность, про которую я даже не подозревал. Этим людям картина будет интересна абсолютно точно, как и вообще всем, кто занимается спортом. Как и молодому поколению, мне кажется", — считает Михаил Тройник.
"Хотя история и ее финал известны, все равно интересно за этим следить, все равно сопереживаешь до последних секунд фильма. Во-вторых, огромное число больших артистов на экране! И конечно, значимость истории. На Новый год можно и нужно смотреть не только экшен, мультики и комиксы", — уверен Виктор Добронравов.
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"Хотя история и ее финал известны, все равно интересно за этим следить, все равно сопереживаешь до последних секунд фильма. Во-вторых, огромное число больших артистов на экране! И конечно, значимость истории. На Новый год можно и нужно смотреть не только экшен, мультики и комиксы", — уверен Виктор Добронравов.
По словам Дианы Пожарской, которая сыграла Веронику — жену Анатолия Карпова, изначально сценарий ее не очень впечатлил.
"Этот проект нашел меня в Ирландии. Там на фестивале мы встретились с кастинг-директором фильма Ритой Ленских. Она рассказала, что у нее есть хороший сценарий про шахматы. Я тогда подумала, что это может быть скучно. А в итоге прочитала его взахлеб, на одном дыхании, буквально за ночь", — вспоминала актриса.
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По словам Дианы Пожарской, которая сыграла Веронику — жену Анатолия Карпова, изначально сценарий ее не очень впечатлил.
"Этот проект нашел меня в Ирландии. Там на фестивале мы встретились с кастинг-директором фильма Ритой Ленских. Она рассказала, что у нее есть хороший сценарий про шахматы. Я тогда подумала, что это может быть скучно. А в итоге прочитала его взахлеб, на одном дыхании, буквально за ночь", — вспоминала актриса.
"До съемок я знал, что был такой матч. Но больше все-таки мне была знакома история противостояния Карпова и Каспарова. Что всегда поражало в шахматистах — это, например, их способность одновременно играть по памяти с огромным количеством соперников, а потом, уходя, допустим, портфель забыть", — рассказывал Владимир Вдовиченков.
"Популярность шахмат растет. Когда мы готовились, я обнаружил, какая это огромная общность, про которую я даже не подозревал. Этим людям картина будет интересна абсолютно точно, как и вообще всем, кто занимается спортом. Как и молодому поколению, мне кажется", — считает Михаил Тройник.
"Хотя история и ее финал известны, все равно интересно за этим следить, все равно сопереживаешь до последних секунд фильма. Во-вторых, огромное число больших артистов на экране! И конечно, значимость истории. На Новый год можно и нужно смотреть не только экшен, мультики и комиксы", — уверен Виктор Добронравов.
По словам Дианы Пожарской, которая сыграла Веронику — жену Анатолия Карпова, изначально сценарий ее не очень впечатлил.
"Этот проект нашел меня в Ирландии. Там на фестивале мы встретились с кастинг-директором фильма Ритой Ленских. Она рассказала, что у нее есть хороший сценарий про шахматы. Я тогда подумала, что это может быть скучно. А в итоге прочитала его взахлеб, на одном дыхании, буквально за ночь", — вспоминала актриса.
Одними из первых "Чемпиона мира" посмотрели многие знаменитости: режиссер Алексей Учитель, писатель Александр Цыпкин, актеры Александр Петров, Стася Милославская, Юрий Борисов, Александр Самойленко и другие.
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