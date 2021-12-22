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В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"

В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира" - РИА Новости, 23.12.2021

В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"

В московском кинотеатре "Октябрь" прошла звездная премьера экшен-драмы Алексея Сидорова "Чемпион мира". Фильм представили создатели картины, а также исполнители РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-22T23:40

2021-12-22T23:40

2021-12-23T00:12

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Галина Соколова. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла звездная премьера экшен-драмы Алексея Сидорова "Чемпион мира". Фильм представили создатели картины, а также исполнители главных ролей, в том числе Иван Янковский и Константин Хабенский. О том, кто еще был среди гостей и почему это один из самых ожидаемых российских фильмов года, — в материале РИА Новости.Легендарная историяНовая работа режиссера Алексея Сидорова, которого полюбили за сериал "Бригада", а потом за такие фильмы, как "Бой с тенью" и "Т-34", тоже посвящена борьбе и противостоянию. Только на этот раз — битве умов.В основе сюжета лежит реальная история драматичного и одновременно блестящего поединка в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между двумя выдающимися гроссмейстерами — Анатолием Карповым (Янковский) и Виктором Корчным (Хабенский), который эмигрировал из СССР незадолго до состязания. Битва состоялась в 1978 году в Багио (Филиппины).По словам режиссера, в шахматы он играл мало. Поэтому писать сценарий было непросто. Посоветовавшись с Анатолием Карповым, Алексей Сидоров начал собирать фактуру: прочитал книги Карпова, Корчного и профильную литературу. И тем не менее, как отметил Сидоров, его картина — не о шахматах. Хабенский против ЯнковскогоГлавные герои фильма, несмотря на большую разницу в возрасте (Корчной был старше Карпова на 20 лет, и примерно такая же разница у Хабенского и Янковского. — Прим. ред.), — закаленные бойцы, одержимые шахматами и стремлением победить. Уступать друг другу не собираются. И эту психологическую напряженность на экране передают Хабенский и Янковский.Например, первую партию матча, состоящую из 18 ходов, актеры разобрали и сыграли на площадке целиком. Проследить за ходом действий и запомнить комбинации, которые озвучивают или обдумывают в своих головах герои, — практически невозможно. У шахмат свой язык.Остальные актеры тоже прошли серьезную подготовку. Они читали специализированную литературу, беседовали и разбирали партии с тренерами-консультантами. В том числе — с куратором Музея шахмат, кандидатом в мастера спорта и кандидатом исторических наук Дмитрием Олейниковым.Помимо Дмитрия Олейникова, консультантами и тренерами на площадке были Даниил Дубов (чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года) и Влад Ткачев (чемпион Европы по классическим шахматам и блицу 2007-го).Блестящий актерский составВместе с Константином Хабенским и Иваном Янковским в "Чемпионе мира" снялись многие российские звезды. Среди них, например, Александр Филиппенко (Леонид Брежнев), Федор Добронравов (отец Анатолия Карпова), Владимир Вдовиченков (министр спорта СССР), Виктор Сухоруков (сопровождающий делегацию Карпова), Михаил Тройник (шахматист Юрий Балашов), Антон Богданов (шахматист Василий Брыкин) и другие. Почти все они присутствовали на премьере и объяснили, почему картину "Чемпион мира" будет интересно посмотреть старшему и молодому поколениям. Гости премьеры — актеры, режиссеры и писателиОдними из первых "Чемпиона мира" посмотрели многие знаменитости: режиссер Алексей Учитель, писатель Александр Цыпкин, актеры Александр Петров, Стася Милославская, Юрий Борисов, Александр Самойленко и другие.Российские зрители посмотреть экшен-драму смогут в новогодние праздники. В широкий прокат фильм выходит 30 декабря.

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