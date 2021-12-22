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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211222/premiere-1764998948.html
В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира" - РИА Новости, 23.12.2021
В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
В московском кинотеатре "Октябрь" прошла звездная премьера экшен-драмы Алексея Сидорова "Чемпион мира". Фильм представили создатели картины, а также исполнители РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-22T23:40
2021-12-23T00:12
культура
новости культуры
константин хабенский
кино и сериалы
филиппины
ссср
леонид брежнев
антон богданов
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Галина Соколова. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла звездная премьера экшен-драмы Алексея Сидорова "Чемпион мира". Фильм представили создатели картины, а также исполнители главных ролей, в том числе Иван Янковский и Константин Хабенский. О том, кто еще был среди гостей и почему это один из самых ожидаемых российских фильмов года, — в материале РИА Новости.Легендарная историяНовая работа режиссера Алексея Сидорова, которого полюбили за сериал "Бригада", а потом за такие фильмы, как "Бой с тенью" и "Т-34", тоже посвящена борьбе и противостоянию. Только на этот раз — битве умов.В основе сюжета лежит реальная история драматичного и одновременно блестящего поединка в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между двумя выдающимися гроссмейстерами — Анатолием Карповым (Янковский) и Виктором Корчным (Хабенский), который эмигрировал из СССР незадолго до состязания. Битва состоялась в 1978 году в Багио (Филиппины).По словам режиссера, в шахматы он играл мало. Поэтому писать сценарий было непросто. Посоветовавшись с Анатолием Карповым, Алексей Сидоров начал собирать фактуру: прочитал книги Карпова, Корчного и профильную литературу. И тем не менее, как отметил Сидоров, его картина — не о шахматах. Хабенский против ЯнковскогоГлавные герои фильма, несмотря на большую разницу в возрасте (Корчной был старше Карпова на 20 лет, и примерно такая же разница у Хабенского и Янковского. — Прим. ред.), — закаленные бойцы, одержимые шахматами и стремлением победить. Уступать друг другу не собираются. И эту психологическую напряженность на экране передают Хабенский и Янковский.Например, первую партию матча, состоящую из 18 ходов, актеры разобрали и сыграли на площадке целиком. Проследить за ходом действий и запомнить комбинации, которые озвучивают или обдумывают в своих головах герои, — практически невозможно. У шахмат свой язык.Остальные актеры тоже прошли серьезную подготовку. Они читали специализированную литературу, беседовали и разбирали партии с тренерами-консультантами. В том числе — с куратором Музея шахмат, кандидатом в мастера спорта и кандидатом исторических наук Дмитрием Олейниковым.Помимо Дмитрия Олейникова, консультантами и тренерами на площадке были Даниил Дубов (чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года) и Влад Ткачев (чемпион Европы по классическим шахматам и блицу 2007-го).Блестящий актерский составВместе с Константином Хабенским и Иваном Янковским в "Чемпионе мира" снялись многие российские звезды. Среди них, например, Александр Филиппенко (Леонид Брежнев), Федор Добронравов (отец Анатолия Карпова), Владимир Вдовиченков (министр спорта СССР), Виктор Сухоруков (сопровождающий делегацию Карпова), Михаил Тройник (шахматист Юрий Балашов), Антон Богданов (шахматист Василий Брыкин) и другие. Почти все они присутствовали на премьере и объяснили, почему картину "Чемпион мира" будет интересно посмотреть старшему и молодому поколениям. Гости премьеры — актеры, режиссеры и писателиОдними из первых "Чемпиона мира" посмотрели многие знаменитости: режиссер Алексей Учитель, писатель Александр Цыпкин, актеры Александр Петров, Стася Милославская, Юрий Борисов, Александр Самойленко и другие.Российские зрители посмотреть экшен-драму смогут в новогодние праздники. В широкий прокат фильм выходит 30 декабря.
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новости культуры, константин хабенский, кино и сериалы, филиппины, ссср, леонид брежнев, антон богданов, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, лучшие фильмы, лучшие фильмы 2021, шахматы
23:40 22.12.2021 (обновлено: 00:12 23.12.2021)
 
В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"

В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира" о поединке Карпова и Корчного

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Чемпион мира"
Премьера фильма Чемпион мира - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Галина Соколова. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла звездная премьера экшен-драмы Алексея Сидорова "Чемпион мира". Фильм представили создатели картины, а также исполнители главных ролей, в том числе Иван Янковский и Константин Хабенский. О том, кто еще был среди гостей и почему это один из самых ожидаемых российских фильмов года, — в материале РИА Новости.

Легендарная история

Новая работа режиссера Алексея Сидорова, которого полюбили за сериал "Бригада", а потом за такие фильмы, как "Бой с тенью" и "Т-34", тоже посвящена борьбе и противостоянию. Только на этот раз — битве умов.
© Фото : Централ Партнершип Кадр из фильма "Чемпион мира"
Кадр из фильма Чемпион мира
1 из 3
Кадр из фильма "Чемпион мира"
© Фото : Централ Партнершип
© Фото : Централ Партнершип Кадр из фильма "Чемпион мира"
Кадр из фильма Чемпион мира
2 из 3
Кадр из фильма "Чемпион мира"
© Фото : Централ Партнершип
© Фото : Централ ПартнершипКадр из фильма "Чемпион мира"
Кадр из фильма Чемпион мира
3 из 3
Кадр из фильма "Чемпион мира"
© Фото : Централ Партнершип
1 из 3
Кадр из фильма "Чемпион мира"
© Фото : Централ Партнершип
2 из 3
Кадр из фильма "Чемпион мира"
© Фото : Централ Партнершип
3 из 3
Кадр из фильма "Чемпион мира"
© Фото : Централ Партнершип
В основе сюжета лежит реальная история драматичного и одновременно блестящего поединка в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между двумя выдающимися гроссмейстерами — Анатолием Карповым (Янковский) и Виктором Корчным (Хабенский), который эмигрировал из СССР незадолго до состязания. Битва состоялась в 1978 году в Багио (Филиппины).

"Я стал задумываться об этом матче, об этой истории, когда мне было десять лет. Я застал этот поединок. Это была уникальная атмосфера, когда шахматные сводки с Филиппин разносились по всему Советскому Союзу. Конечно, по политическим причинам о матче говорили вполголоса, но я знал, что происходит что-то важное. И еще, помню, фамилия — Корчной — казалась мне злой по звучанию", — вспоминает Алексей Сидоров.

По словам режиссера, в шахматы он играл мало. Поэтому писать сценарий было непросто. Посоветовавшись с Анатолием Карповым, Алексей Сидоров начал собирать фактуру: прочитал книги Карпова, Корчного и профильную литературу. И тем не менее, как отметил Сидоров, его картина — не о шахматах.

"Это фильм о судьбе, о предназначении, о принятии вызова, об ответственности, о ценности семьи. Это человечное кино", — подчеркнул режиссер.

Хабенский против Янковского

Главные герои фильма, несмотря на большую разницу в возрасте (Корчной был старше Карпова на 20 лет, и примерно такая же разница у Хабенского и Янковского. — Прим. ред.), — закаленные бойцы, одержимые шахматами и стремлением победить. Уступать друг другу не собираются. И эту психологическую напряженность на экране передают Хабенский и Янковский.
© Фото : Централ Партнершип

"Виктор Корчной в моем представлении — человек, одержимый игрой. Такие люди чуть шире государственных границ. Мы можем так сказать про людей, которые уезжали в то время из страны. И не потому, что они становились предателями, а потому, что им мало было пространства для реализации собственного таланта", — говорил Константин Хабенский.

Кадр из фильма Чемпион мира
1 из 2

"Виктор Корчной в моем представлении — человек, одержимый игрой. Такие люди чуть шире государственных границ. Мы можем так сказать про людей, которые уезжали в то время из страны. И не потому, что они становились предателями, а потому, что им мало было пространства для реализации собственного таланта", — говорил Константин Хабенский.

© Фото : Централ Партнершип
© Фото : Централ Партнершип

"Он очень сдержанный, сосредоточенный человек, который не расплескивает внутренний мир и багаж знаний. Меня в принципе привлекла фигура шахматиста: он должен быть таким "спецагентом", не показывать свои эмоции при проигрыше и даже при выигрыше", — рассказывал Иван Янковский о своем персонаже и встрече с Анатолием Карповым.

Кадр из фильма Чемпион мира
2 из 2

"Он очень сдержанный, сосредоточенный человек, который не расплескивает внутренний мир и багаж знаний. Меня в принципе привлекла фигура шахматиста: он должен быть таким "спецагентом", не показывать свои эмоции при проигрыше и даже при выигрыше", — рассказывал Иван Янковский о своем персонаже и встрече с Анатолием Карповым.

© Фото : Централ Партнершип
1 из 2

"Виктор Корчной в моем представлении — человек, одержимый игрой. Такие люди чуть шире государственных границ. Мы можем так сказать про людей, которые уезжали в то время из страны. И не потому, что они становились предателями, а потому, что им мало было пространства для реализации собственного таланта", — говорил Константин Хабенский.

© Фото : Централ Партнершип
2 из 2

"Он очень сдержанный, сосредоточенный человек, который не расплескивает внутренний мир и багаж знаний. Меня в принципе привлекла фигура шахматиста: он должен быть таким "спецагентом", не показывать свои эмоции при проигрыше и даже при выигрыше", — рассказывал Иван Янковский о своем персонаже и встрече с Анатолием Карповым.

© Фото : Централ Партнершип
Например, первую партию матча, состоящую из 18 ходов, актеры разобрали и сыграли на площадке целиком. Проследить за ходом действий и запомнить комбинации, которые озвучивают или обдумывают в своих головах герои, — практически невозможно. У шахмат свой язык.
© Фото : Централ ПартнершипКадр из фильма "Чемпион мира"
Кадр из фильма Чемпион мира - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Централ Партнершип
Кадр из фильма "Чемпион мира"
Остальные актеры тоже прошли серьезную подготовку. Они читали специализированную литературу, беседовали и разбирали партии с тренерами-консультантами. В том числе — с куратором Музея шахмат, кандидатом в мастера спорта и кандидатом исторических наук Дмитрием Олейниковым.

"Создатели фильма прекрасно понимали, что сценарий — художественный, что это не попытка поминутно реконструировать матч и биографии его участников. Воздействие на зрителей будет идти через эмоции, поэтому нельзя было не отклониться от реалий шахматной жизни и личной жизни героев", — вспоминал Олейников о работе над проектом.

Помимо Дмитрия Олейникова, консультантами и тренерами на площадке были Даниил Дубов (чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года) и Влад Ткачев (чемпион Европы по классическим шахматам и блицу 2007-го).

Блестящий актерский состав

Вместе с Константином Хабенским и Иваном Янковским в "Чемпионе мира" снялись многие российские звезды.
Среди них, например, Александр Филиппенко (Леонид Брежнев), Федор Добронравов (отец Анатолия Карпова), Владимир Вдовиченков (министр спорта СССР), Виктор Сухоруков (сопровождающий делегацию Карпова), Михаил Тройник (шахматист Юрий Балашов), Антон Богданов (шахматист Василий Брыкин) и другие.
Почти все они присутствовали на премьере и объяснили, почему картину "Чемпион мира" будет интересно посмотреть старшему и молодому поколениям.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"До съемок я знал, что был такой матч. Но больше все-таки мне была знакома история противостояния Карпова и Каспарова. Что всегда поражало в шахматистах — это, например, их способность одновременно играть по памяти с огромным количеством соперников, а потом, уходя, допустим, портфель забыть", — рассказывал Владимир Вдовиченков.

Премьера фильма Чемпион мира
1 из 5

"До съемок я знал, что был такой матч. Но больше все-таки мне была знакома история противостояния Карпова и Каспарова. Что всегда поражало в шахматистах — это, например, их способность одновременно играть по памяти с огромным количеством соперников, а потом, уходя, допустим, портфель забыть", — рассказывал Владимир Вдовиченков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Популярность шахмат растет. Когда мы готовились, я обнаружил, какая это огромная общность, про которую я даже не подозревал. Этим людям картина будет интересна абсолютно точно, как и вообще всем, кто занимается спортом. Как и молодому поколению, мне кажется", — считает Михаил Тройник.

Премьера фильма Чемпион мира
2 из 5

"Популярность шахмат растет. Когда мы готовились, я обнаружил, какая это огромная общность, про которую я даже не подозревал. Этим людям картина будет интересна абсолютно точно, как и вообще всем, кто занимается спортом. Как и молодому поколению, мне кажется", — считает Михаил Тройник.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Про эту историю ничего не знал, но это оказалось очень интересным!" — признался Антон Богданов.

Премьера фильма Чемпион мира
3 из 5

"Про эту историю ничего не знал, но это оказалось очень интересным!" — признался Антон Богданов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Хотя история и ее финал известны, все равно интересно за этим следить, все равно сопереживаешь до последних секунд фильма. Во-вторых, огромное число больших артистов на экране! И конечно, значимость истории. На Новый год можно и нужно смотреть не только экшен, мультики и комиксы", — уверен Виктор Добронравов.

Премьера фильма Чемпион мира
4 из 5

"Хотя история и ее финал известны, все равно интересно за этим следить, все равно сопереживаешь до последних секунд фильма. Во-вторых, огромное число больших артистов на экране! И конечно, значимость истории. На Новый год можно и нужно смотреть не только экшен, мультики и комиксы", — уверен Виктор Добронравов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По словам Дианы Пожарской, которая сыграла Веронику — жену Анатолия Карпова, изначально сценарий ее не очень впечатлил.

"Этот проект нашел меня в Ирландии. Там на фестивале мы встретились с кастинг-директором фильма Ритой Ленских. Она рассказала, что у нее есть хороший сценарий про шахматы. Я тогда подумала, что это может быть скучно. А в итоге прочитала его взахлеб, на одном дыхании, буквально за ночь", — вспоминала актриса.

Премьера фильма Чемпион мира
5 из 5

По словам Дианы Пожарской, которая сыграла Веронику — жену Анатолия Карпова, изначально сценарий ее не очень впечатлил.

"Этот проект нашел меня в Ирландии. Там на фестивале мы встретились с кастинг-директором фильма Ритой Ленских. Она рассказала, что у нее есть хороший сценарий про шахматы. Я тогда подумала, что это может быть скучно. А в итоге прочитала его взахлеб, на одном дыхании, буквально за ночь", — вспоминала актриса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 5

"До съемок я знал, что был такой матч. Но больше все-таки мне была знакома история противостояния Карпова и Каспарова. Что всегда поражало в шахматистах — это, например, их способность одновременно играть по памяти с огромным количеством соперников, а потом, уходя, допустим, портфель забыть", — рассказывал Владимир Вдовиченков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 5

"Популярность шахмат растет. Когда мы готовились, я обнаружил, какая это огромная общность, про которую я даже не подозревал. Этим людям картина будет интересна абсолютно точно, как и вообще всем, кто занимается спортом. Как и молодому поколению, мне кажется", — считает Михаил Тройник.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 5

"Про эту историю ничего не знал, но это оказалось очень интересным!" — признался Антон Богданов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 5

"Хотя история и ее финал известны, все равно интересно за этим следить, все равно сопереживаешь до последних секунд фильма. Во-вторых, огромное число больших артистов на экране! И конечно, значимость истории. На Новый год можно и нужно смотреть не только экшен, мультики и комиксы", — уверен Виктор Добронравов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 5

По словам Дианы Пожарской, которая сыграла Веронику — жену Анатолия Карпова, изначально сценарий ее не очень впечатлил.

"Этот проект нашел меня в Ирландии. Там на фестивале мы встретились с кастинг-директором фильма Ритой Ленских. Она рассказала, что у нее есть хороший сценарий про шахматы. Я тогда подумала, что это может быть скучно. А в итоге прочитала его взахлеб, на одном дыхании, буквально за ночь", — вспоминала актриса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Гости премьеры — актеры, режиссеры и писатели

Одними из первых "Чемпиона мира" посмотрели многие знаменитости: режиссер Алексей Учитель, писатель Александр Цыпкин, актеры Александр Петров, Стася Милославская, Юрий Борисов, Александр Самойленко и другие.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Актеры Александр Петров и Стася Милославская

Премьера фильма Чемпион мира
1 из 5

Актеры Александр Петров и Стася Милославская

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Актер Александр Самойленко

Премьера фильма Чемпион мира
2 из 5

Актер Александр Самойленко

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Писатель, публицист, сценарист Александр Цыпкин

Премьера фильма Чемпион мира
3 из 5

Писатель, публицист, сценарист Александр Цыпкин

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Режиссер Алексей Учитель

Премьера фильма Чемпион мира
4 из 5

Режиссер Алексей Учитель

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Актер Юрий Борисов и его супруга — актриса Анна Шевчук

Премьера фильма Чемпион мира
5 из 5

Актер Юрий Борисов и его супруга — актриса Анна Шевчук

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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1 из 5

Актеры Александр Петров и Стася Милославская

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 5

Актер Александр Самойленко

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 5

Писатель, публицист, сценарист Александр Цыпкин

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 5

Режиссер Алексей Учитель

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 5

Актер Юрий Борисов и его супруга — актриса Анна Шевчук

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Российские зрители посмотреть экшен-драму смогут в новогодние праздники. В широкий прокат фильм выходит 30 декабря.
Кадр из трейлера фильма Чемпион мира
6 декабря, 17:28Культура
Вышел финальный трейлер драмы "Чемпион мира" с Хабенским и Янковским
 
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