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В Москве состоится звездная премьера фильма "Чемпион мира"
В Москве состоится звездная премьера фильма "Чемпион мира" - РИА Новости, 22.12.2021
В Москве состоится звездная премьера фильма "Чемпион мира"
В столичном кинотеатре "Октябрь" в среду вечером состоится звездная премьера экшен-драмы Алексея Сидорова "Чемпион мира", сообщили в пресс-службе кинокомпании... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:42
2021-12-22T15:42
2021-12-22T15:42
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филиппины
ссср
константин хабенский
централ партнершип
виктор сухоруков
антон богданов
шахматы
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Октябрь" в среду вечером состоится звездная премьера экшен-драмы Алексея Сидорова "Чемпион мира", сообщили в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип".Фильм представят режиссер, а также исполнители главных ролей: Иван Янковский и Константин Хабенский.Вместе с ними на красную дорожку также выйдут Федор Добронравов, Владимир Вдовиченков, Виктор Сухоруков, Михаил Тройник, Диана Пожарская, Анатолий Кот, Виктор Добронравов, Антон Богданов и другие.Новая лента Алексея Сидорова, снявшего "Бригаду", "Бой с тенью" и "Т-34", считается одним из самых ожидаемых российских фильмов года.Картина основана на реальной истории легендарного шахматного поединка. Он прошел в 1978 на Филиппинах между Анатолием Карповым (Янковский) и Виктором Корчным (Хабенский), эмигрировавшим из СССР незадолго то турнира.В ленте подробно расскажут об этой борьбе. Ведь для обоих игра за звание чемпиона мира стала войной, в которой ничья не допустима. Один одержим идеей взять этот титул, у другого – ответственность перед всем Советским СоюзомВ широкий прокат драма "Чемпион мира" выйдет 30 декабря.
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филиппины, ссср, константин хабенский, централ партнершип, виктор сухоруков, антон богданов, шахматы, новости культуры, кино и сериалы
В Москве состоится звездная премьера фильма "Чемпион мира"
В Москве состоится звездная премьера фильма "Чемпион мира" c Хабенским и Янковским
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Октябрь" в среду вечером состоится звездная премьера экшен-драмы Алексея Сидорова "Чемпион мира", сообщили в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип".
Фильм представят режиссер, а также исполнители главных ролей: Иван Янковский и Константин Хабенский.
Вместе с ними на красную дорожку также выйдут Федор Добронравов, Владимир Вдовиченков, Виктор Сухоруков, Михаил Тройник, Диана Пожарская, Анатолий Кот, Виктор Добронравов, Антон Богданов и другие.
Новая лента Алексея Сидорова, снявшего "Бригаду", "Бой с тенью" и "Т-34", считается одним из самых ожидаемых российских фильмов года.
Картина основана на реальной истории легендарного шахматного поединка. Он прошел в 1978 на Филиппинах между Анатолием Карповым (Янковский) и Виктором Корчным (Хабенский), эмигрировавшим из СССР незадолго то турнира.
В ленте подробно расскажут об этой борьбе. Ведь для обоих игра за звание чемпиона мира стала войной, в которой ничья не допустима. Один одержим идеей взять этот титул, у другого – ответственность перед всем Советским Союзом
В широкий прокат драма "Чемпион мира" выйдет 30 декабря.