https://ria.ru/20211222/pozhar-1764974030.html

В Петербурге в детском саду произошел пожар

В Петербурге в детском саду произошел пожар - РИА Новости, 22.12.2021

В Петербурге в детском саду произошел пожар

Пожар произошел в прачечной детского сада в Санкт-Петербурге, возгорание уже локализовано, эвакуированы более 100 детей, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:48

2021-12-22T18:48

2021-12-22T18:48

происшествия

санкт-петербург

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пожар произошел в прачечной детского сада в Санкт-Петербурге, возгорание уже локализовано, эвакуированы более 100 детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Вечером среды в здании детского сада площадью 40 квадратных метров начался пожар. Возгорание произошло на третьем этаже в прачечной. На данный момент пожар локализирован. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что 122 человека эвакуированы в соседний детский сад, среди них 102 ребенка.

https://ria.ru/20211219/mchs-1764428729.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург