https://ria.ru/20211222/pozhar-1764974030.html
В Петербурге в детском саду произошел пожар
В Петербурге в детском саду произошел пожар - РИА Новости, 22.12.2021
В Петербурге в детском саду произошел пожар
Пожар произошел в прачечной детского сада в Санкт-Петербурге, возгорание уже локализовано, эвакуированы более 100 детей, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:48
2021-12-22T18:48
2021-12-22T18:48
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пожар произошел в прачечной детского сада в Санкт-Петербурге, возгорание уже локализовано, эвакуированы более 100 детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Вечером среды в здании детского сада площадью 40 квадратных метров начался пожар. Возгорание произошло на третьем этаже в прачечной. На данный момент пожар локализирован. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что 122 человека эвакуированы в соседний детский сад, среди них 102 ребенка.
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происшествия, санкт-петербург
В Петербурге в детском саду произошел пожар
В Петербурге в прачечной детского сада произошел пожар, эвакуированы более ста детей