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Польша обвинила "Газпром" в давлении на ЕК из-за "Северного потока — 2"
Польша обвинила "Газпром" в давлении на ЕК из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.12.2021
Польша обвинила "Газпром" в давлении на ЕК из-за "Северного потока — 2"
Польские власти обвиняют "Газпром" в давлении на Германию и Еврокомиссию в вопросе запуска газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:36
2021-12-22T11:45
в мире
сша
москва
еврокомиссия
газпром
северный поток
северный поток — 2
петр наимский
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ВАРШАВА, 22 дек – РИА Новости. Польские власти обвиняют "Газпром" в давлении на Германию и Еврокомиссию в вопросе запуска газопровода "Северный поток — 2"."Россияне ограничили поставки газа получателям в Западной Европе. Ограничили на минимальном уровне долгосрочных контрактов. В то же время они не высылают газ, который необходим получателям в Европе свыше минимальных контрактных поставок, что спровоцировало экстремальный, резкий рост цен этого сырья", - заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио."Это форма давления, которую россияне используют в отношении прежде всего Германии, а также Европейской комиссии, добиваясь согласия на запуск газопровода "Северный поток — 2" под Балтикой с исключением регулирования европейским правом", - добавил он.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы.РФ ранее неоднократно отвергала обвинения в росте цен на газ в Европе, заявив, что к этому привела недальновидная политика европейских партнеров, западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии. Москва называла полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готов продавать больше газа.РФ заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации."Газпром" не забронировал на среду мощности газопровода "Ямал — Европа" ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий. "Газпром" продолжает снижать бронирование мощности газопровода для транзита газа через Польшу. Компания на пятницу выкупала 27 миллионов кубометров, на субботу - 5,2 миллиона, на воскресенье - 4,2 миллиона, а на понедельник - 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. На вторник же "Газпром" совсем ничего не заказал. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 миллиона кубометров."Газпром" ранее не стал бронировать мощности для транзита через Польшу по этому газопроводу на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования. Компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.Газопровод "Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяжённостью более 2 тысяч километров проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу — Европе" закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/gazprom-1764859175.html
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в мире, сша, москва, еврокомиссия, газпром, северный поток, северный поток — 2, петр наимский, россия
11:36 22.12.2021 (обновлено: 11:45 22.12.2021)
 
Польша обвинила "Газпром" в давлении на ЕК из-за "Северного потока — 2"

Польша обвинила "Газпром" в давлении на ЕК и Германию ради запуска "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtНанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2"
Нанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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ВАРШАВА, 22 дек – РИА Новости. Польские власти обвиняют "Газпром" в давлении на Германию и Еврокомиссию в вопросе запуска газопровода "Северный поток — 2".
"Россияне ограничили поставки газа получателям в Западной Европе. Ограничили на минимальном уровне долгосрочных контрактов. В то же время они не высылают газ, который необходим получателям в Европе свыше минимальных контрактных поставок, что спровоцировало экстремальный, резкий рост цен этого сырья", - заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.
"Это форма давления, которую россияне используют в отношении прежде всего Германии, а также Европейской комиссии, добиваясь согласия на запуск газопровода "Северный поток — 2" под Балтикой с исключением регулирования европейским правом", - добавил он.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы.
РФ ранее неоднократно отвергала обвинения в росте цен на газ в Европе, заявив, что к этому привела недальновидная политика европейских партнеров, западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии. Москва называла полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готов продавать больше газа.
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
11:24Сказано в эфире
"Порочный круг". Почему "Газпром" снизил поставки в ЕС
РФ заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
"Газпром" не забронировал на среду мощности газопровода "Ямал — Европа" ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий. "Газпром" продолжает снижать бронирование мощности газопровода для транзита газа через Польшу. Компания на пятницу выкупала 27 миллионов кубометров, на субботу - 5,2 миллиона, на воскресенье - 4,2 миллиона, а на понедельник - 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. На вторник же "Газпром" совсем ничего не заказал. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 миллиона кубометров.
"Газпром" ранее не стал бронировать мощности для транзита через Польшу по этому газопроводу на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования. Компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.
Газопровод "Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяжённостью более 2 тысяч километров проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу — Европе" закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
Газохранилище - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
10:19
Фьючерсы на газ в Европе опустились ниже 2000 долларов
 
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