https://ria.ru/20211222/potok-1764853239.html

Захарова рассказала, как Запад пытается повлиять на "Северный поток — 2"

Захарова рассказала, как Запад пытается повлиять на "Северный поток — 2" - РИА Новости, 22.12.2021

Захарова рассказала, как Запад пытается повлиять на "Северный поток — 2"

Западные страны, внешне признав, что не могут остановить реализацию проекта "Северный поток 2", перешли к другого рода действиям, и возросшая активность НАТО в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:47

2021-12-22T10:47

2021-12-22T10:47

в мире

сша

москва

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мид германии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

северный поток — 2

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Западные страны, внешне признав, что не могут остановить реализацию проекта "Северный поток 2", перешли к другого рода действиям, и возросшая активность НАТО в Чёрном море это подтверждает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она обратила внимание на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая ранее не исключила, что эскалация на границе России и Украины может повлиять на судьбу проекта "Северный поток 2"."Вся эта провокативная деятельность в основе своей имеет дикую аллергию США и натовского сообщества, очень многих представителей НАТО, в отношении энергетического, выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам, проекта. Ну, не могут они смириться, не могут они принять. Внешне расписались в невозможности далее осуществлять политическое давление открыто, внешне расписались, что агрессивная риторика, шантаж тоже не принесли результата, и я думаю, что теперь они перешли к другого рода действиям", - сказала Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев Live"."Провокативная активность натовцев в чёрноморском регионе демонстрирует истинность намерений", - добавила она.РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.А в ответ на обвинения Запада Москва заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-12-22T10:47 true PT2M30S

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