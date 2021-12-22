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Алиханов оценил дефицит полупроводников на мировом рынке
Алиханов оценил дефицит полупроводников на мировом рынке - РИА Новости, 22.12.2021
Алиханов оценил дефицит полупроводников на мировом рынке
Нужно создать документ, гарантирующий доступ к полупроводникам на мировом рынке, чтобы он не становился инструментом политического шантажа, считает губернатор... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T06:07
2021-12-22T06:07
экономика
технологии
южная корея
тайвань
антон алиханов
россия
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КАЛИНИНГРАД, 22 дек - РИА Новости. Нужно создать документ, гарантирующий доступ к полупроводникам на мировом рынке, чтобы он не становился инструментом политического шантажа, считает губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса, он привел к возникновению проблем с поставками в автомобильной промышленности. В результате заводы приостанавливали работу и снижали объем производства автомобилей. Калининградский "Автотор", основанный в 1994 году, выпускает на сегодняшний день более 40 моделей автомобилей BMW, KIA, Hyundai.Губернатор добавил, что у него есть надежда, что на фоне этого кризиса глубина переработки и локализации производства гражданской электроники в России сильно шагнет вперед.Тайвань и Южная Корея являются мировыми лидерами по производству полупроводников. Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company занимает более 50% рынка.
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экономика, технологии, южная корея, тайвань, антон алиханов, россия
06:07 22.12.2021
 
Алиханов оценил дефицит полупроводников на мировом рынке

Губернатор Калининградской области Алиханов оценил мировой дефицит полупроводников

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КАЛИНИНГРАД, 22 дек - РИА Новости. Нужно создать документ, гарантирующий доступ к полупроводникам на мировом рынке, чтобы он не становился инструментом политического шантажа, считает губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса, он привел к возникновению проблем с поставками в автомобильной промышленности. В результате заводы приостанавливали работу и снижали объем производства автомобилей. Калининградский "Автотор", основанный в 1994 году, выпускает на сегодняшний день более 40 моделей автомобилей BMW, KIA, Hyundai.
"Выращивание кристаллов и производство полупроводникового кремния, сконцентрированное на Тайване, это вопрос критически важный. С учетом того, что происходит в мире, мне кажется, нужно создание какого-то документа, гарантирующего доступ к этим товарам. Потому что, прямо скажем, если доступ к полупроводникам начнет становиться инструментом политического шантажа, это можно круто изменить вообще расклады в мире", - заявил Алиханов в интервью РИА Новости.
Губернатор добавил, что у него есть надежда, что на фоне этого кризиса глубина переработки и локализации производства гражданской электроники в России сильно шагнет вперед.
Тайвань и Южная Корея являются мировыми лидерами по производству полупроводников. Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company занимает более 50% рынка.
Покупательница в магазине бытовой техники и электроники в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 12:01Наука
Эксперт рассказал, когда закончится дефицит электроники
 
ЭкономикаТехнологииЮжная КореяТайваньАнтон АлихановРоссия
 
 
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