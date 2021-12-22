https://ria.ru/20211222/poluprovodniki-1764833547.html

Алиханов оценил дефицит полупроводников на мировом рынке

Алиханов оценил дефицит полупроводников на мировом рынке - РИА Новости, 22.12.2021

Алиханов оценил дефицит полупроводников на мировом рынке

Нужно создать документ, гарантирующий доступ к полупроводникам на мировом рынке, чтобы он не становился инструментом политического шантажа, считает губернатор... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T06:07

2021-12-22T06:07

2021-12-22T06:07

экономика

технологии

южная корея

тайвань

антон алиханов

россия

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КАЛИНИНГРАД, 22 дек - РИА Новости. Нужно создать документ, гарантирующий доступ к полупроводникам на мировом рынке, чтобы он не становился инструментом политического шантажа, считает губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса, он привел к возникновению проблем с поставками в автомобильной промышленности. В результате заводы приостанавливали работу и снижали объем производства автомобилей. Калининградский "Автотор", основанный в 1994 году, выпускает на сегодняшний день более 40 моделей автомобилей BMW, KIA, Hyundai.Губернатор добавил, что у него есть надежда, что на фоне этого кризиса глубина переработки и локализации производства гражданской электроники в России сильно шагнет вперед.Тайвань и Южная Корея являются мировыми лидерами по производству полупроводников. Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company занимает более 50% рынка.

https://ria.ru/20211206/qualcomm-1762347492.html

южная корея

тайвань

россия

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экономика, технологии, южная корея, тайвань, антон алиханов, россия