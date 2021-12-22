https://ria.ru/20211222/politika-1764904242.html
Сенатором от правительства Пензенской области назначили Николая Кондратюка
Сенатором от правительства Пензенской области назначили Николая Кондратюка - РИА Новости, 22.12.2021
Сенатором от правительства Пензенской области назначили Николая Кондратюка
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назначил представителем в Совете Федерации от регионального правительства бывшего замдиректора Федеральной службы РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:01
2021-12-22T14:01
2021-12-22T14:01
политика
пензенская область
владимир путин
совет федерации рф
валентина матвиенко
олег мельниченко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
САМАРА, 22 дек – РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назначил представителем в Совете Федерации от регионального правительства бывшего замдиректора Федеральной службы охраны России Николая Кондратюка, сообщила пресс-служба правительства региона.Кресло представителя в Совете Федерации от правительства Пензенской области освободилось в октябре после того, как президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным по правам детей в РФ."Мельниченко принял решение о наделении полномочиями сенатора РФ – представителя правительства Пензенской области. На эту должность губернатор утвердил Николая Федоровича Кондратюка", - говорится в сообщении.Соответствующее письмо направлено губернатором председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко."Николай Федорович Кондратюк имеет солидный послужной список – занимал ответственные должности начальствующего и командного состава в правоохранительных органах Российской Федерации. Работал статс-секретарем - замдиректора, заместителем руководителей структурных подразделений Федеральной службы охраны России. Был помощником мэра Москвы", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
https://ria.ru/20211027/ombudsmen-1756554812.html
https://ria.ru/20211018/shevchenko-1755049242.html
пензенская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, пензенская область, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко, олег мельниченко, россия
Сенатором от правительства Пензенской области назначили Николая Кондратюка
Сенатором от правительства Пензенской области назначили бывшего замглавы ФСО Кондратюка