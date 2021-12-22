https://ria.ru/20211222/politika-1764904242.html

Сенатором от правительства Пензенской области назначили Николая Кондратюка

Сенатором от правительства Пензенской области назначили Николая Кондратюка - РИА Новости, 22.12.2021

Сенатором от правительства Пензенской области назначили Николая Кондратюка

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назначил представителем в Совете Федерации от регионального правительства бывшего замдиректора Федеральной службы РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:01

2021-12-22T14:01

2021-12-22T14:01

политика

пензенская область

владимир путин

совет федерации рф

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САМАРА, 22 дек – РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назначил представителем в Совете Федерации от регионального правительства бывшего замдиректора Федеральной службы охраны России Николая Кондратюка, сообщила пресс-служба правительства региона.Кресло представителя в Совете Федерации от правительства Пензенской области освободилось в октябре после того, как президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным по правам детей в РФ."Мельниченко принял решение о наделении полномочиями сенатора РФ – представителя правительства Пензенской области. На эту должность губернатор утвердил Николая Федоровича Кондратюка", - говорится в сообщении.Соответствующее письмо направлено губернатором председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко."Николай Федорович Кондратюк имеет солидный послужной список – занимал ответственные должности начальствующего и командного состава в правоохранительных органах Российской Федерации. Работал статс-секретарем - замдиректора, заместителем руководителей структурных подразделений Федеральной службы охраны России. Был помощником мэра Москвы", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.

https://ria.ru/20211027/ombudsmen-1756554812.html

https://ria.ru/20211018/shevchenko-1755049242.html

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политика, пензенская область, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко, олег мельниченко, россия