Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/podzhog-1764928392.html
В УМВД рассказали о расследовании дела о поджоге "Ленты" в Томске
В УМВД рассказали о расследовании дела о поджоге "Ленты" в Томске - РИА Новости, 22.12.2021
В УМВД рассказали о расследовании дела о поджоге "Ленты" в Томске
Личность мужчины, который поджег гипермаркет "Лента" в Томске, установил капитан полиции Антон Смирнов, проезжавший мимо магазина во время пожара, сообщает УМВД РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:33
2021-12-22T15:34
происшествия
томская область
кировский район
томск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764686258_0:23:1200:698_1920x0_80_0_0_f3b7d9472160b118ec1616578a609a6e.jpg
НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Личность мужчины, который поджег гипермаркет "Лента" в Томске, установил капитан полиции Антон Смирнов, проезжавший мимо магазина во время пожара, сообщает УМВД по Томской области.Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем. По уточненным данным, общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Эвакуированы были порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов."Около 15.00 (11.00 мск) в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение о возгорании, расположенного на улице Елизаровых, здания гипермаркета одной из торговых сетей. В это время мимо гипермаркета проезжал капитан полиции Антон Смирнов, старший участковый уполномоченный ОМВД России по Кировскому району города Томска", - говорится в сообщении.В УМВД отметили, что, увидев задымление, полицейский на автомобиле подъехал ко входу в гипермаркет, оказал помощь в эвакуации людей, а в ходе опроса свидетелей установил личность мужчины, причастного к поджогу.Подозреваемому уже предъявлено обвинение в совершении преступления. Он задержан.Ранее в компании "Лента" сообщили, что причиной возгорания гипермаркета "Лента" на улице Елизаровых в Томске стал поджог, а виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале, уточнили в пресс-службе. В УМВД по Томской области сообщили, что ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить полицейским причины своего поступка.
https://ria.ru/20211222/podzhog-1764919183.html
https://ria.ru/20211222/tomsk-1764834418.html
томская область
кировский район
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764686258_121:0:1081:720_1920x0_80_0_0_649868debfa0c5e27a8789e3e0eca6ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томская область, кировский район, томск
15:33 22.12.2021 (обновлено: 15:34 22.12.2021)
 
В УМВД рассказали о расследовании дела о поджоге "Ленты" в Томске

Личность подозреваемого в поджоге "Ленты" в Томске установил капитан полиции Смирнов

© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области / Перейти в фотобанкТушение пожара в торговом центре "Лента" в Томске. Скриншто видео
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске. Скриншто видео - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Личность мужчины, который поджег гипермаркет "Лента" в Томске, установил капитан полиции Антон Смирнов, проезжавший мимо магазина во время пожара, сообщает УМВД по Томской области.
Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем. По уточненным данным, общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Эвакуированы были порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 15:01
Подозреваемому в поджоге магазина "Лента" в Томске предъявили обвинение
"Около 15.00 (11.00 мск) в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение о возгорании, расположенного на улице Елизаровых, здания гипермаркета одной из торговых сетей. В это время мимо гипермаркета проезжал капитан полиции Антон Смирнов, старший участковый уполномоченный ОМВД России по Кировскому району города Томска", - говорится в сообщении.
В УМВД отметили, что, увидев задымление, полицейский на автомобиле подъехал ко входу в гипермаркет, оказал помощь в эвакуации людей, а в ходе опроса свидетелей установил личность мужчины, причастного к поджогу.
"Участковый передал ориентировку в дежурную часть территориального отдела полиции, а также своему коллеге, на территории обслуживания которого, предположительно, проживает подозреваемый. По горячим следам по месту жительства злоумышленника участковыми уполномоченным полиции ОМВД России по Кировскому району города Томска задержан местный житель, 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности", - рассказали в полиции.
Подозреваемому уже предъявлено обвинение в совершении преступления. Он задержан.
Ранее в компании "Лента" сообщили, что причиной возгорания гипермаркета "Лента" на улице Елизаровых в Томске стал поджог, а виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале, уточнили в пресс-службе. В УМВД по Томской области сообщили, что ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить полицейским причины своего поступка.
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 06:49
Мать подозреваемого в поджоге "Ленты" в Томске объяснила его поступок
 
ПроисшествияТомская областьКировский районТомск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"
02:17Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валюты
02:12Назван снижающий "плохой" холестерин суперпродукт
02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
Лента новостейМолния
В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2" Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валютыНазван снижающий "плохой" холестерин суперпродуктКорабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков