https://ria.ru/20211222/podzhog-1764928392.html

В УМВД рассказали о расследовании дела о поджоге "Ленты" в Томске

В УМВД рассказали о расследовании дела о поджоге "Ленты" в Томске - РИА Новости, 22.12.2021

В УМВД рассказали о расследовании дела о поджоге "Ленты" в Томске

Личность мужчины, который поджег гипермаркет "Лента" в Томске, установил капитан полиции Антон Смирнов, проезжавший мимо магазина во время пожара, сообщает УМВД РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:33

2021-12-22T15:33

2021-12-22T15:34

происшествия

томская область

кировский район

томск

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НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Личность мужчины, который поджег гипермаркет "Лента" в Томске, установил капитан полиции Антон Смирнов, проезжавший мимо магазина во время пожара, сообщает УМВД по Томской области.Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем. По уточненным данным, общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Эвакуированы были порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов."Около 15.00 (11.00 мск) в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение о возгорании, расположенного на улице Елизаровых, здания гипермаркета одной из торговых сетей. В это время мимо гипермаркета проезжал капитан полиции Антон Смирнов, старший участковый уполномоченный ОМВД России по Кировскому району города Томска", - говорится в сообщении.В УМВД отметили, что, увидев задымление, полицейский на автомобиле подъехал ко входу в гипермаркет, оказал помощь в эвакуации людей, а в ходе опроса свидетелей установил личность мужчины, причастного к поджогу.Подозреваемому уже предъявлено обвинение в совершении преступления. Он задержан.Ранее в компании "Лента" сообщили, что причиной возгорания гипермаркета "Лента" на улице Елизаровых в Томске стал поджог, а виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале, уточнили в пресс-службе. В УМВД по Томской области сообщили, что ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить полицейским причины своего поступка.

https://ria.ru/20211222/podzhog-1764919183.html

https://ria.ru/20211222/tomsk-1764834418.html

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происшествия, томская область, кировский район, томск