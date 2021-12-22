https://ria.ru/20211222/podzhog-1764928392.html
В УМВД рассказали о расследовании дела о поджоге "Ленты" в Томске
В УМВД рассказали о расследовании дела о поджоге "Ленты" в Томске - РИА Новости, 22.12.2021
В УМВД рассказали о расследовании дела о поджоге "Ленты" в Томске
Личность мужчины, который поджег гипермаркет "Лента" в Томске, установил капитан полиции Антон Смирнов, проезжавший мимо магазина во время пожара, сообщает УМВД РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:33
2021-12-22T15:33
2021-12-22T15:34
происшествия
томская область
кировский район
томск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764686258_0:23:1200:698_1920x0_80_0_0_f3b7d9472160b118ec1616578a609a6e.jpg
НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Личность мужчины, который поджег гипермаркет "Лента" в Томске, установил капитан полиции Антон Смирнов, проезжавший мимо магазина во время пожара, сообщает УМВД по Томской области.Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем. По уточненным данным, общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Эвакуированы были порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов."Около 15.00 (11.00 мск) в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение о возгорании, расположенного на улице Елизаровых, здания гипермаркета одной из торговых сетей. В это время мимо гипермаркета проезжал капитан полиции Антон Смирнов, старший участковый уполномоченный ОМВД России по Кировскому району города Томска", - говорится в сообщении.В УМВД отметили, что, увидев задымление, полицейский на автомобиле подъехал ко входу в гипермаркет, оказал помощь в эвакуации людей, а в ходе опроса свидетелей установил личность мужчины, причастного к поджогу.Подозреваемому уже предъявлено обвинение в совершении преступления. Он задержан.Ранее в компании "Лента" сообщили, что причиной возгорания гипермаркета "Лента" на улице Елизаровых в Томске стал поджог, а виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале, уточнили в пресс-службе. В УМВД по Томской области сообщили, что ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить полицейским причины своего поступка.
https://ria.ru/20211222/podzhog-1764919183.html
https://ria.ru/20211222/tomsk-1764834418.html
томская область
кировский район
томск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764686258_121:0:1081:720_1920x0_80_0_0_649868debfa0c5e27a8789e3e0eca6ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томская область, кировский район, томск
15:33 22.12.2021 (обновлено: 15:34 22.12.2021)
В УМВД рассказали о расследовании дела о поджоге "Ленты" в Томске
Личность подозреваемого в поджоге "Ленты" в Томске установил капитан полиции Смирнов
НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости.
Личность мужчины, который поджег гипермаркет "Лента" в Томске
, установил капитан полиции Антон Смирнов, проезжавший мимо магазина во время пожара, сообщает УМВД по Томской области
.
Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем. По уточненным данным, общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Эвакуированы были порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.
"Около 15.00 (11.00 мск) в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району
города Томска поступило сообщение о возгорании, расположенного на улице Елизаровых, здания гипермаркета одной из торговых сетей. В это время мимо гипермаркета проезжал капитан полиции Антон Смирнов, старший участковый уполномоченный ОМВД России по Кировскому району города Томска", - говорится в сообщении.
В УМВД отметили, что, увидев задымление, полицейский на автомобиле подъехал ко входу в гипермаркет, оказал помощь в эвакуации людей, а в ходе опроса свидетелей установил личность мужчины, причастного к поджогу.
"Участковый передал ориентировку в дежурную часть территориального отдела полиции, а также своему коллеге, на территории обслуживания которого, предположительно, проживает подозреваемый. По горячим следам по месту жительства злоумышленника участковыми уполномоченным полиции ОМВД России по Кировскому району города Томска задержан местный житель, 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности", - рассказали в полиции.
Подозреваемому уже предъявлено обвинение в совершении преступления. Он задержан.
Ранее в компании "Лента" сообщили, что причиной возгорания гипермаркета "Лента" на улице Елизаровых в Томске стал поджог, а виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале, уточнили в пресс-службе. В УМВД по Томской области сообщили, что ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить полицейским причины своего поступка.