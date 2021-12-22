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Подозреваемому в поджоге магазина "Лента" в Томске предъявили обвинение

Подозреваемому в поджоге магазина "Лента" в Томске предъявили обвинение - РИА Новости, 22.12.2021

Подозреваемому в поджоге магазина "Лента" в Томске предъявили обвинение

Мужчине, задержанному за поджог гипермаркета "Лента" в Томске, предъявили обвинение, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УМВД по Томской области. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:01

2021-12-22T15:01

2021-12-22T15:25

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НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Мужчине, задержанному за поджог гипермаркета "Лента" в Томске, предъявили обвинение, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УМВД по Томской области."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и он задержан", - говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров, в его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единиц техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Эвакуированы были порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.В компании "Лента" сообщили, что причиной возгорания гипермаркета "Лента" на улице Елизаровых в Томске стал поджог, а виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале, уточнили в пресс-службе. В УМВД по Томской области сообщили, что ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить полицейским причины своего поступка.

https://ria.ru/20211222/tushenie-1764835086.html

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"Оделся и домой пошел" – обвиняемый в поджоге томской "Ленты" рассказал о случившемся "Оделся и домой пошел" – обвиняемый в поджоге томской "Ленты" рассказал о случившемся 2021-12-22T15:01 true PT0M24S

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происшествия, томск, томская область, россия