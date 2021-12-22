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Любовь Аксенова снялась в сериале Авдотьи Смирновой о трансплантации почки
Любовь Аксенова снялась в сериале Авдотьи Смирновой о трансплантации почки - РИА Новости, 22.12.2021
Любовь Аксенова снялась в сериале Авдотьи Смирновой о трансплантации почки
В Сети появился трейлер черной комедии "Почка". Ролик опубликован на YouTube-канале Kion. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T04:19
2021-12-22T04:19
2021-12-22T04:19
культура
авдотья смирнова
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Сети появился трейлер черной комедии "Почка". Ролик опубликован на YouTube-канале Kion.Главную роль в сериале исполнила Любовь Аксенова. Ее героиня — Наталья, инспектор пожарной службы. Судя по ролику, она давно забыла об уважении к другим, страхе перед законом и нагло выбивает взятки. К окружающим девушка относится настолько по-хамски, что "достала" даже батюшку. "Бог все видит. Он тебя накажет", — говорит ей в одном из эпизодов священнослужитель. И о беспроблемной жизни Наталье действительно приходится забыть — у нее отказывают почки. Ей срочно нужна трансплантация, и она отправляется на поиски донора. Надеяться на родственников взяточница не может. Мать ей не открыла дверь, а брата судят. Наталья привела в клинику парня по имени Антон и представила его врачу как своего мужа, но он сбежал через окно. Шоураннер проекта — Авдотья Смирнова, а режиссер — Мария Шульгина. На что пойдет героиня Аксеновой ради почки, можно узнать совсем скоро. Премьера сериала состоится 1 января 2022 года в онлайн-кинотеатре Kion.
https://ria.ru/20211221/borisov-1764691135.html
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авдотья смирнова, новости культуры, кино и сериалы
Любовь Аксенова снялась в сериале Авдотьи Смирновой о трансплантации почки
Вышел трейлер сериала Авдотьи Смирновой "Почка" с Любовью Аксеновой в главной роли
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Сети появился трейлер черной комедии "Почка". Ролик опубликован на YouTube-канале Kion.
Главную роль в сериале исполнила Любовь Аксенова. Ее героиня — Наталья, инспектор пожарной службы. Судя по ролику, она давно забыла об уважении к другим, страхе перед законом и нагло выбивает взятки. К окружающим девушка относится настолько по-хамски, что "достала" даже батюшку. "Бог все видит. Он тебя накажет", — говорит ей в одном из эпизодов священнослужитель.
И о беспроблемной жизни Наталье действительно приходится забыть — у нее отказывают почки. Ей срочно нужна трансплантация, и она отправляется на поиски донора. Надеяться на родственников взяточница не может. Мать ей не открыла дверь, а брата судят. Наталья привела в клинику парня по имени Антон и представила его врачу как своего мужа, но он сбежал через окно.
Шоураннер проекта — Авдотья Смирнова, а режиссер — Мария Шульгина.
На что пойдет героиня Аксеновой ради почки, можно узнать совсем скоро. Премьера сериала состоится 1 января 2022 года в онлайн-кинотеатре Kion.