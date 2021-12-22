https://ria.ru/20211222/plennye-1764846741.html

Киев заблокировал тему обмена пленными, заявили в ДНР

Киев заблокировал тему обмена пленными, заявили в ДНР - РИА Новости, 22.12.2021

Киев заблокировал тему обмена пленными, заявили в ДНР

Представители Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу заблокировали тему обмена пленными, заявила в среду журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:07

2021-12-22T10:07

2021-12-22T10:07

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Представители Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу заблокировали тему обмена пленными, заявила в среду журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики и представитель ДНР в этой подгруппе Дарья Морозова.Морозова не раз заявляла, что одним из условий процедуры обмена пленными между ДНР и Киевом является полное прекращение уголовного преследования освобожденных граждан, без выполнения данного пункта со стороны Киева обсуждение следующих этапов обмена нецелесообразно. Кроме того, омбудсмен отмечала, что Киев всячески уходит от выполнения этого условия."Представители Украины предложили вычеркнуть из повестки вопрос процессуальной "очистки", окончательно заблокировав тему обмена", - заявила Морозова.Она отметила, что состоявшееся во вторник последнее в этом году заседание гуманитарной группы не оправдало "даже сдержанных надежд на конструктив". Более того, по ее словам, представители Киева окончательно заблокировали переговорный процесс по всем направлениям гуманитарного блока."Киевские переговорщики вновь отказались обсуждать создание глобального механизма поиска лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом в Донбассе. Хотя именно этот вопрос по предварительному согласованию сторон был вынесен на рассмотрение первым пунктом, что потенциально открывало участникам широкие возможности для предметной и плодотворной дискуссии", - сказала Морозова.Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20. В этом году обменов не проводили.

https://ria.ru/20211222/ukraina-1764772697.html

https://ria.ru/20211222/melnik-1764833065.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, дарья морозова, ситуация в днр и лнр