https://ria.ru/20211222/planety-1764938340.html

Астрономы обнаружили множество межзвездных планет

Астрономы обнаружили множество межзвездных планет - РИА Новости, 22.12.2021

Астрономы обнаружили множество межзвездных планет

В ближайшей к Солнцу звездной ассоциации Верхнего Скорпиона астрономы с помощью телескопов Европейской южной обсерватории (ESO) выявили около ста планет,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T19:00

2021-12-22T19:00

2021-12-22T19:00

наука

астрономия

европейское космическое агентство

космос - риа наука

европейская южная обсерватория

экзопланета

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В ближайшей к Солнцу звездной ассоциации Верхнего Скорпиона астрономы с помощью телескопов Европейской южной обсерватории (ESO) выявили около ста планет, свободно перемещающихся в космосе, а не вращающихся вокруг конкретных звезд. Всего же в нашей Галактике, по оценкам ученых, должны быть миллиарды таких межзвездных планет, или планет-изгоев. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.Межзвездные планеты известны уже около двадцати лет, но до сих пор не проводили систематические исследования по их поиску и изучению. Связано это с тем, что их невозможно обнаружить с помощью традиционных методов наблюдений, так как они не связаны ни с какими звездами и не освещаются ими.Исследователи из Франции, Испании и Японии проанализировали около ста терабайт данных, полученных за двадцать лет наблюдений лучших инфракрасных и оптических телескопов: Очень большого телескопа VLT, обзорного телескопа в видимой и инфракрасной области спектра VISTA, обзорного телескопа с широким полем зрения VLT (VST) и 2,2-метрового телескопа MPG/ESO, а также космического телескопа Gaia Европейского космического агентства."Подавляющее большинство данных, которые имели решающее значение для этого исследования, поступили из обсерваторий ESO, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя проекта Эрве Буи (Herve Bouy) из Лаборатории астрофизики Университета Бордо во Франции. — Мы использовали десятки тысяч широкоугольных изображений с объектов ESO, соответствующих сотням часов наблюдений".При поиске авторы руководствовались предположением, что через несколько миллионов лет после своего образования планеты-изгои с массой, сопоставимой с массой Юпитера, все еще достаточно горячие, чтобы их непосредственно обнаружить с помощью чувствительных инфракрасных камер больших телескопов.В итоге, после введения поправок на фоновый свет звезд и галактик только в ближайшей к Солнцу ассоциации молодых звезд Верхнего Скорпиона исследователи выявили от 70 до 170, в зависимости от используемых критериев отбора, подобных объектов, а также более трех тысяч кандидатов в планеты-изгои."Мы измерили мельчайшие перемещения, а также цвет и яркость десятков миллионов источников на большой площади неба, — объясняет первый автор статьи Нурия Мирет-Ройг (Nuria Miret-Roig). — Эти измерения позволили нам надежно идентифицировать самые слабые объекты в этом регионе — планеты-изгои. Мы не знали, сколько их будет, и очень рады, что нашли так много".Экстраполяция на остальную часть галактики Млечный Путь предполагает, что в ней находятся миллиарды межзвездных планет, происхождение которых пока остается тайной. Исследователи считают, что такое огромное количество планет-изгоев не могло образоваться в результате сжатия вещества небольших газовых облаков в межзвездном пространстве. Скорее всего, по мнению авторов, эти планеты изначально сформировались вокруг звезд, а затем были выброшены из своей родительской системы.

https://ria.ru/20211214/galaktika-1763669645.html

https://ria.ru/20211222/biosignatury-1764801575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астрономия, европейское космическое агентство, космос - риа наука, европейская южная обсерватория, экзопланета