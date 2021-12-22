https://ria.ru/20211222/peterburg-1764867164.html
В Петербурге выявили больше всего новых случаев COVID-19
В Петербурге выявили больше всего новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.12.2021
В Петербурге выявили больше всего новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге (2166), Москве (1904), Подмосковье (1351), сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:49
2021-12-22T11:49
2021-12-22T11:49
распространение коронавируса
санкт-петербург
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москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге (2166), Москве (1904), Подмосковье (1351), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург - 2166, 2. Москва - 1904, 3. Московская область - 1351", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса за сутки отмечено в Калмыкии - 17, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 1.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Петербурге выявили больше всего новых случаев COVID-19
В Петербурге вторые стуки подряд выявили больше всего новых случаев COVID-19