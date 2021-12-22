https://ria.ru/20211222/peterburg-1764867164.html

В Петербурге выявили больше всего новых случаев COVID-19

В Петербурге выявили больше всего новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.12.2021

В Петербурге выявили больше всего новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге (2166), Москве (1904), Подмосковье (1351), сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:49

2021-12-22T11:49

2021-12-22T11:49

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге (2166), Москве (1904), Подмосковье (1351), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург - 2166, 2. Москва - 1904, 3. Московская область - 1351", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса за сутки отмечено в Калмыкии - 17, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 1.

https://ria.ru/20211221/privivka-1764607951.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии