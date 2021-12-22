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В Киеве заявили, что достижение перемирия в Донбассе внушает оптимизм
В Киеве заявили, что достижение перемирия в Донбассе внушает оптимизм - РИА Новости, 22.12.2021
В Киеве заявили, что достижение перемирия в Донбассе внушает оптимизм
Достижение договоренностей о перемирии в Донбассе рождает сдержанный оптимизм по разблокированию мирного процесса, заявила пресс-служба делегации Киева в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T23:08
2021-12-22T23:08
2021-12-22T23:36
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КИЕВ, 22 дек – РИА Новости. Достижение договоренностей о перемирии в Донбассе рождает сдержанный оптимизм по разблокированию мирного процесса, заявила пресс-служба делегации Киева в контактной группе.В среду глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все стороны контактной группы договорилась вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Вооруженные силы Украины заявили о готовности неукоснительно соблюдать режим прекращения огня."Сегодня, 22 декабря, состоялось последнее в этом году заседание Трехсторонней контактной группы, которое позволяет засвидетельствовать сдержанный оптимизм по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса. На заседании было достигнуто общее понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках соответствующих мер, согласованных 22 июля 2020 года, что удостоверяется, в частности, и представителями ОБСЕ", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.В пресс-службе также отметили, что соблюдение режима тишины "будет означать и возможность пройти путем мира".
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в мире, киев, донбасс, украина, обсе, андрей ермак, facebook, ситуация в днр и лнр
23:08 22.12.2021 (обновлено: 23:36 22.12.2021)
В Киеве заявили, что достижение перемирия в Донбассе внушает оптимизм
В Киеве заявили, что достижение перемирия в Донбассе внушает сдержанный оптимизм