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В Киеве заявили, что достижение перемирия в Донбассе внушает оптимизм

В Киеве заявили, что достижение перемирия в Донбассе внушает оптимизм - РИА Новости, 22.12.2021

В Киеве заявили, что достижение перемирия в Донбассе внушает оптимизм

Достижение договоренностей о перемирии в Донбассе рождает сдержанный оптимизм по разблокированию мирного процесса, заявила пресс-служба делегации Киева в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T23:08

2021-12-22T23:08

2021-12-22T23:36

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КИЕВ, 22 дек – РИА Новости. Достижение договоренностей о перемирии в Донбассе рождает сдержанный оптимизм по разблокированию мирного процесса, заявила пресс-служба делегации Киева в контактной группе.В среду глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все стороны контактной группы договорилась вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Вооруженные силы Украины заявили о готовности неукоснительно соблюдать режим прекращения огня."Сегодня, 22 декабря, состоялось последнее в этом году заседание Трехсторонней контактной группы, которое позволяет засвидетельствовать сдержанный оптимизм по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса. На заседании было достигнуто общее понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках соответствующих мер, согласованных 22 июля 2020 года, что удостоверяется, в частности, и представителями ОБСЕ", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.В пресс-службе также отметили, что соблюдение режима тишины "будет означать и возможность пройти путем мира".

https://ria.ru/20211222/imitatsiya-1765019028.html

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