https://ria.ru/20211222/peregovory-1764966838.html
Путин провел переговоры с премьером Люксембурга
Путин провел переговоры с премьером Люксембурга - РИА Новости, 22.12.2021
Путин провел переговоры с премьером Люксембурга
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:17
2021-12-22T18:17
2021-12-22T20:19
люксембург (государство)
россия
в мире
владимир путин
евросоюз
нато
ксавье беттель
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем, сообщили в пресс-службе Кремля.Стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта в Донбассе, а также миграционный кризис на границах Белоруссии со странами Евросоюза."Президент России, в частности, дал принципиальную оценку деструктивных действий Киева, которые привели к тупику в переговорном процессе по разрешению внутриукраинского кризиса", — отметили в администрации главы государства.Путин в очередной раз подчеркнул, что Киев должен полностью и безоговорочно выполнять Минские соглашения.Кроме того, по просьбе Беттеля российский лидер рассказал о российских предложениях по гарантиям безопасности для США и НАТО, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Премьер Люксембурга, в свою очередь, высказался за более интенсивные контакты между ЕС и Россией. Лидеры поздравили друг друга с наступающими рождественскими и новогодними праздниками. В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. Как неоднократно говорил Путин, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательного оружия — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что НАТО наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://ria.ru/20211222/sanktsii-1764933766.html
https://ria.ru/20210817/rt-1746099931.html
https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764882731.html
люксембург (государство)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люксембург (государство), россия, в мире, владимир путин, евросоюз, нато, ксавье беттель, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр
18:17 22.12.2021 (обновлено: 20:19 22.12.2021)
Путин провел переговоры с премьером Люксембурга
Президент Путин провел переговоры с премьером Люксембурга Беттелем