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Путин провел переговоры с премьером Люксембурга
Путин провел переговоры с премьером Люксембурга - РИА Новости, 22.12.2021
Путин провел переговоры с премьером Люксембурга
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:17
2021-12-22T20:19
люксембург (государство)
россия
в мире
владимир путин
евросоюз
нато
ксавье беттель
ситуация на украине
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем, сообщили в пресс-службе Кремля.Стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта в Донбассе, а также миграционный кризис на границах Белоруссии со странами Евросоюза."Президент России, в частности, дал принципиальную оценку деструктивных действий Киева, которые привели к тупику в переговорном процессе по разрешению внутриукраинского кризиса", — отметили в администрации главы государства.Путин в очередной раз подчеркнул, что Киев должен полностью и безоговорочно выполнять Минские соглашения.Кроме того, по просьбе Беттеля российский лидер рассказал о российских предложениях по гарантиям безопасности для США и НАТО, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Премьер Люксембурга, в свою очередь, высказался за более интенсивные контакты между ЕС и Россией. Лидеры поздравили друг друга с наступающими рождественскими и новогодними праздниками. В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. Как неоднократно говорил Путин, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательного оружия — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что НАТО наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://ria.ru/20211222/sanktsii-1764933766.html
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люксембург (государство), россия, в мире, владимир путин, евросоюз, нато, ксавье беттель, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр
18:17 22.12.2021 (обновлено: 20:19 22.12.2021)
 
Путин провел переговоры с премьером Люксембурга

Президент Путин провел переговоры с премьером Люксембурга Беттелем

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем, сообщили в пресс-службе Кремля.
Стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта в Донбассе, а также миграционный кризис на границах Белоруссии со странами Евросоюза.
Вид на мост Адольфа в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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В Люксембурге назвали новые санкции против России обременительными
"Президент России, в частности, дал принципиальную оценку деструктивных действий Киева, которые привели к тупику в переговорном процессе по разрешению внутриукраинского кризиса", — отметили в администрации главы государства.
Путин в очередной раз подчеркнул, что Киев должен полностью и безоговорочно выполнять Минские соглашения.
Кроме того, по просьбе Беттеля российский лидер рассказал о российских предложениях по гарантиям безопасности для США и НАТО, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.
Премьер Люксембурга, в свою очередь, высказался за более интенсивные контакты между ЕС и Россией.
Лидеры поздравили друг друга с наступающими рождественскими и новогодними праздниками.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 15:53Медиавойны
Захарова заявила о давлении Германии на Люксембург по выдаче лицензии RT
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам.
Как неоднократно говорил Путин, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательного оружия — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что НАТО наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
12:48
В Кремле призвали не превращать переговоры по безопасности в марафон
 
Люксембург (государство)РоссияВ миреВладимир ПутинЕвросоюзНАТОКсавье БеттельСитуация на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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