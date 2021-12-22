https://ria.ru/20211222/peregovory-1764966838.html

Путин провел переговоры с премьером Люксембурга

Путин провел переговоры с премьером Люксембурга - РИА Новости, 22.12.2021

Путин провел переговоры с премьером Люксембурга

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:17

2021-12-22T18:17

2021-12-22T20:19

люксембург (государство)

россия

в мире

владимир путин

евросоюз

нато

ксавье беттель

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем, сообщили в пресс-службе Кремля.Стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта в Донбассе, а также миграционный кризис на границах Белоруссии со странами Евросоюза."Президент России, в частности, дал принципиальную оценку деструктивных действий Киева, которые привели к тупику в переговорном процессе по разрешению внутриукраинского кризиса", — отметили в администрации главы государства.Путин в очередной раз подчеркнул, что Киев должен полностью и безоговорочно выполнять Минские соглашения.Кроме того, по просьбе Беттеля российский лидер рассказал о российских предложениях по гарантиям безопасности для США и НАТО, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Премьер Люксембурга, в свою очередь, высказался за более интенсивные контакты между ЕС и Россией. Лидеры поздравили друг друга с наступающими рождественскими и новогодними праздниками. В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. Как неоднократно говорил Путин, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательного оружия — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что НАТО наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.

https://ria.ru/20211222/sanktsii-1764933766.html

https://ria.ru/20210817/rt-1746099931.html

https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764882731.html

люксембург (государство)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

люксембург (государство), россия, в мире, владимир путин, евросоюз, нато, ксавье беттель, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр