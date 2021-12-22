https://ria.ru/20211222/peregovory-1764933392.html

Глава МИД ФРГ призвала вернуться за стол переговоров с Россией

Глава МИД ФРГ призвала вернуться за стол переговоров с Россией - РИА Новости, 22.12.2021

Глава МИД ФРГ призвала вернуться за стол переговоров с Россией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала стремиться к диалогу с Россией в "нормандском формате" и Совете Россия — НАТО, чтобы предотвратить... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:53

2021-12-22T15:53

2021-12-22T22:56

в мире

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БЕРЛИН, 22 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала стремиться к диалогу с Россией в "нормандском формате" и Совете Россия — НАТО, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию."Моя озабоченность велика, но это означает и то, что каждый миллиметр собственных действий должен быть устремлен к диалогу. Это означает, что сделаны предложения, которые не являются основой для наших переговоров, что нужно говорить сообща. <...> Поэтому в последние дни я подчеркивала, как важно вернуться за стол переговоров, <...> потому что этот большой кризис, в котором мы находимся, мы можем решить только путем диалога", — сказала она на брифинге в Берлине.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД указывал, что НАТО наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.

https://ria.ru/20211221/sovet-1764746173.html

https://ria.ru/20211222/lavrov-1764873542.html

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берлин (город)

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