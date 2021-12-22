11:29 22.12.2021 (обновлено: 12:02 22.12.2021)
Патриарх Кирилл высказался о сравнении QR-кодов с печатью антихриста
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рассуждения о вакцинации и QR-кодах как о печати антихриста греховны, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном собрании Московской городской епархии, проходящем в среду в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
"Неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации и присвоении в связи с ней QR-кодов как о будто бы печати антихриста. Грехом является и сеяние паники. Такие рассуждения уводят людей от понимания того, что порабощение антихристово состоит в отказе от поклонения Господу в своих делах, словах, в отказе от пребывания в церкви, а пресловутая печать является внешним лишь только знаком, видимым выражением совершившейся апостасии (вероотступничества – ред.)", - сказал патриарх на собрании, которое транслируется в YouTube.
Патриарх отметил, что вакцинация – это "вовсе не вероучительный", а сугубо медицинский вопрос, и в связи с ним "совершенно недопустимым является злоупотребление пастырской властью". Кроме того, по его словам, вакцинацию нельзя рассматривать как признак апостасии (вероотступничества).
"Грехом лжи следует назвать как намеренное недостаточное и недостоверное информирование людей об эффектах вакцин, так и распространение непроверенных слухов и мифов относительно последствий вакцинации", - подчеркнул патриарх.
Он отметил, что сам он вакцинировался в прошлом году на основании рекомендации врачей.
"Грехом лжи следует назвать как намеренное недостаточное и недостоверное информирование людей об эффектах вакцин, так и распространение непроверенных слухов и мифов относительно последствий вакцинации", - подчеркнул патриарх.
Он отметил, что сам он вакцинировался в прошлом году на основании рекомендации врачей.