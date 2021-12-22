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Патриарх Кирилл высказался о сравнении QR-кодов с печатью антихриста

Патриарх Кирилл высказался о сравнении QR-кодов с печатью антихриста - РИА Новости, 22.12.2021

Патриарх Кирилл высказался о сравнении QR-кодов с печатью антихриста

Рассуждения о вакцинации и QR-кодах как о печати антихриста греховны, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном собрании Московской городской... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:29

2021-12-22T11:29

2021-12-22T12:02

религия

youtube

патриарх кирилл (владимир гундяев)

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рассуждения о вакцинации и QR-кодах как о печати антихриста греховны, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном собрании Московской городской епархии, проходящем в среду в зале церковных соборов храма Христа Спасителя."Неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации и присвоении в связи с ней QR-кодов как о будто бы печати антихриста. Грехом является и сеяние паники. Такие рассуждения уводят людей от понимания того, что порабощение антихристово состоит в отказе от поклонения Господу в своих делах, словах, в отказе от пребывания в церкви, а пресловутая печать является внешним лишь только знаком, видимым выражением совершившейся апостасии (вероотступничества – ред.)", - сказал патриарх на собрании, которое транслируется в YouTube.Патриарх отметил, что вакцинация – это "вовсе не вероучительный", а сугубо медицинский вопрос, и в связи с ним "совершенно недопустимым является злоупотребление пастырской властью". Кроме того, по его словам, вакцинацию нельзя рассматривать как признак апостасии (вероотступничества)."Грехом лжи следует назвать как намеренное недостаточное и недостоверное информирование людей об эффектах вакцин, так и распространение непроверенных слухов и мифов относительно последствий вакцинации", - подчеркнул патриарх.Он отметил, что сам он вакцинировался в прошлом году на основании рекомендации врачей.

https://ria.ru/20211216/zakonoproekt-1764003677.html

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youtube, патриарх кирилл (владимир гундяев), вакцинация россиян от covid-19