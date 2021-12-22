https://ria.ru/20211222/park-1764882346.html
В Кремле прокомментировали появление парка имени Дудаева в Турции
В Кремле прокомментировали появление парка имени Дудаева в Турции - РИА Новости, 22.12.2021
В Кремле прокомментировали появление парка имени Дудаева в Турции
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал болезненным для жителей Чечни решение властей Турции присвоить одному из парков имя террориста... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:48
2021-12-22T12:48
2021-12-22T18:21
политика
турция
дмитрий песков
россия
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал болезненным для жителей Чечни решение властей Турции присвоить одному из парков имя террориста Джохара Дудаева."Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, которые были спровоцированы и начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России. Одним из террористов, который это делал, был Дудаев", — сказал он.По его словам, российская сторона донесла до турецкий коллег по дипломатическим каналам, что, "мягко говоря", не одобряет этот шаг. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обвинил Турцию в поддержке террористов, совершивших преступления в России, и призвал российский МИД принять меры.Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя установление памятника Дудаеву в Турции, подчеркнула принципиальность позиции Москвы по отношению к таким монументам. Дудаев — лидер сепаратистского движения в Чечне, выступавший за отделение региона от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. Его убили 21 апреля 1996 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/kadyrov-1764846948.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fb478e60a1f509d0c94166972baa83b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, турция, дмитрий песков, россия, рамзан кадыров
12:48 22.12.2021 (обновлено: 18:21 22.12.2021)
В Кремле прокомментировали появление парка имени Дудаева в Турции
Пресс-секретарь Песков: решение Турции присвоить парку имя Дудаева болезненно для Чечни
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
назвал болезненным для жителей Чечни решение властей Турции
присвоить одному из парков имя террориста Джохара Дудаева.
"Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, которые были спровоцированы и начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России. Одним из террористов, который это делал, был Дудаев", — сказал он.
По его словам, российская сторона донесла до турецкий коллег по дипломатическим каналам, что, "мягко говоря", не одобряет этот шаг.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обвинил Турцию в поддержке террористов, совершивших преступления в России
, и призвал российский МИД принять меры.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова
, комментируя установление памятника Дудаеву в Турции
, подчеркнула принципиальность позиции Москвы по отношению к таким монументам.
Дудаев — лидер сепаратистского движения в Чечне, выступавший за отделение региона от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. Его убили 21 апреля 1996 года.