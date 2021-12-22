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В Кремле прокомментировали появление парка имени Дудаева в Турции
В Кремле прокомментировали появление парка имени Дудаева в Турции - РИА Новости, 22.12.2021
В Кремле прокомментировали появление парка имени Дудаева в Турции
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал болезненным для жителей Чечни решение властей Турции присвоить одному из парков имя террориста... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:48
2021-12-22T18:21
политика
турция
дмитрий песков
россия
рамзан кадыров
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал болезненным для жителей Чечни решение властей Турции присвоить одному из парков имя террориста Джохара Дудаева."Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, которые были спровоцированы и начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России. Одним из террористов, который это делал, был Дудаев", — сказал он.По его словам, российская сторона донесла до турецкий коллег по дипломатическим каналам, что, "мягко говоря", не одобряет этот шаг. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обвинил Турцию в поддержке террористов, совершивших преступления в России, и призвал российский МИД принять меры.Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя установление памятника Дудаеву в Турции, подчеркнула принципиальность позиции Москвы по отношению к таким монументам. Дудаев — лидер сепаратистского движения в Чечне, выступавший за отделение региона от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. Его убили 21 апреля 1996 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/kadyrov-1764846948.html
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политика, турция, дмитрий песков, россия, рамзан кадыров
12:48 22.12.2021 (обновлено: 18:21 22.12.2021)
 
В Кремле прокомментировали появление парка имени Дудаева в Турции

Пресс-секретарь Песков: решение Турции присвоить парку имя Дудаева болезненно для Чечни

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал болезненным для жителей Чечни решение властей Турции присвоить одному из парков имя террориста Джохара Дудаева.
"Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, которые были спровоцированы и начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России. Одним из террористов, который это делал, был Дудаев", — сказал он.
По его словам, российская сторона донесла до турецкий коллег по дипломатическим каналам, что, "мягко говоря", не одобряет этот шаг.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обвинил Турцию в поддержке террористов, совершивших преступления в России, и призвал российский МИД принять меры.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя установление памятника Дудаеву в Турции, подчеркнула принципиальность позиции Москвы по отношению к таким монументам.
Дудаев — лидер сепаратистского движения в Чечне, выступавший за отделение региона от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. Его убили 21 апреля 1996 года.
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