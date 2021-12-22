https://ria.ru/20211222/park-1764882346.html

В Кремле прокомментировали появление парка имени Дудаева в Турции

В Кремле прокомментировали появление парка имени Дудаева в Турции - РИА Новости, 22.12.2021

В Кремле прокомментировали появление парка имени Дудаева в Турции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал болезненным для жителей Чечни решение властей Турции присвоить одному из парков имя террориста... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:48

2021-12-22T12:48

2021-12-22T18:21

политика

турция

дмитрий песков

россия

рамзан кадыров

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал болезненным для жителей Чечни решение властей Турции присвоить одному из парков имя террориста Джохара Дудаева."Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, которые были спровоцированы и начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России. Одним из террористов, который это делал, был Дудаев", — сказал он.По его словам, российская сторона донесла до турецкий коллег по дипломатическим каналам, что, "мягко говоря", не одобряет этот шаг. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обвинил Турцию в поддержке террористов, совершивших преступления в России, и призвал российский МИД принять меры.Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя установление памятника Дудаеву в Турции, подчеркнула принципиальность позиции Москвы по отношению к таким монументам. Дудаев — лидер сепаратистского движения в Чечне, выступавший за отделение региона от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. Его убили 21 апреля 1996 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/kadyrov-1764846948.html

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политика, турция, дмитрий песков, россия, рамзан кадыров