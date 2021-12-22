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Песков прокомментировал слова Путина об ответе на недружественные шаги США
Песков прокомментировал слова Путина об ответе на недружественные шаги США - РИА Новости, 22.12.2021
Песков прокомментировал слова Путина об ответе на недружественные шаги США
Военно-технический ответ на недружественные шаги США включает в себя целый набор мер по обеспечению безопасности России, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:28
2021-12-22T13:28
2021-12-22T13:28
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Военно-технический ответ на недружественные шаги США включает в себя целый набор мер по обеспечению безопасности России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США."Это целый набор мер по обеспечению безопасности РФ и сдерживающего, взаимосдерживающего паритета… Более специфичной информации я не хотел бы сейчас предоставлять", - сказал Песков журналистам.
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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, россия
Песков прокомментировал слова Путина об ответе на недружественные шаги США
Песков: ответ на недружественные шаги США включает меры по обеспечению безопасности России