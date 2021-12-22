02:02 22.12.2021 (обновлено: 05:12 22.12.2021)
"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
"Оппозиционная платформа" заявила, что курс Украины в НАТО может привести к катастрофе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО
КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что курс Украины в НАТО является политической ошибкой и может привести к катастрофе.
"В нынешней напряженной ситуации уже очевидно, что диалог о гарантиях безопасности, инициированный Российской Федерацией, действительно необходим, и он будет происходить прежде всего между Россией и США. Как, впрочем, очевидно и то, что Украина участником переговоров не будет. Сегодня в связи с крайним обострением противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом становится абсолютно ясно, что курс Украины на вступление в НАТО является политической ошибкой и может привести к катастрофе. Кроме того, курс в НАТО является ошибочным еще и потому, что это никоим образом не способствует установлению мира и возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс", - говорится в заявлении на сайте партии.
Сохранение статуса нейтрального государства и политический курс на международный диалог мог бы стать для Украины залогом стабильности и безопасности, полагают в ОПЗЖ.
"В нынешней обстановке, когда мировые силы абсолютно однозначно высказались по поводу международных гарантий в адрес Украины и возможных конфликтов на территории нашей страны, считаем педалирование президентом (Украины Владимиром) Зеленским темы установления сроков присоединения Украины к НАТО абсолютно безответственным и преступным – в первую очередь по отношению к защите интересов возглавляемого им государства. Очевидно, что единственной его целью является обострение ситуации, и это может иметь самые опасные последствия для всей Украины", — добавили в политсиле.
В партии считают, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями обостряет ситуацию, "усугубляя внутренний раскол в украинском обществе".
Ранее Зеленский заявил, что Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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