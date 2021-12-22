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"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой

"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой - РИА Новости, 22.12.2021

"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что курс Украины в НАТО является политической ошибкой и может привести к катастрофе. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T02:02

2021-12-22T02:02

2021-12-22T05:12

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КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что курс Украины в НАТО является политической ошибкой и может привести к катастрофе.Сохранение статуса нейтрального государства и политический курс на международный диалог мог бы стать для Украины залогом стабильности и безопасности, полагают в ОПЗЖ."В нынешней обстановке, когда мировые силы абсолютно однозначно высказались по поводу международных гарантий в адрес Украины и возможных конфликтов на территории нашей страны, считаем педалирование президентом (Украины Владимиром) Зеленским темы установления сроков присоединения Украины к НАТО абсолютно безответственным и преступным – в первую очередь по отношению к защите интересов возглавляемого им государства. Очевидно, что единственной его целью является обострение ситуации, и это может иметь самые опасные последствия для всей Украины", — добавили в политсиле.В партии считают, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями обостряет ситуацию, "усугубляя внутренний раскол в украинском обществе".Ранее Зеленский заявил, что Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20211221/nato-1764686788.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211220/nato-1764593305.html

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в мире, украина, сша, нато, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, россия