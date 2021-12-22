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"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой - РИА Новости, 22.12.2021
"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что курс Украины в НАТО является политической ошибкой и может привести к катастрофе. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T02:02
2021-12-22T05:12
в мире
украина
сша
нато
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что курс Украины в НАТО является политической ошибкой и может привести к катастрофе.Сохранение статуса нейтрального государства и политический курс на международный диалог мог бы стать для Украины залогом стабильности и безопасности, полагают в ОПЗЖ."В нынешней обстановке, когда мировые силы абсолютно однозначно высказались по поводу международных гарантий в адрес Украины и возможных конфликтов на территории нашей страны, считаем педалирование президентом (Украины Владимиром) Зеленским темы установления сроков присоединения Украины к НАТО абсолютно безответственным и преступным – в первую очередь по отношению к защите интересов возглавляемого им государства. Очевидно, что единственной его целью является обострение ситуации, и это может иметь самые опасные последствия для всей Украины", — добавили в политсиле.В партии считают, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями обостряет ситуацию, "усугубляя внутренний раскол в украинском обществе".Ранее Зеленский заявил, что Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20211221/nato-1764686788.html
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в мире, украина, сша, нато, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
02:02 22.12.2021 (обновлено: 05:12 22.12.2021)
 
"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой

"Оппозиционная платформа" заявила, что курс Украины в НАТО может привести к катастрофе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что курс Украины в НАТО является политической ошибкой и может привести к катастрофе.

"В нынешней напряженной ситуации уже очевидно, что диалог о гарантиях безопасности, инициированный Российской Федерацией, действительно необходим, и он будет происходить прежде всего между Россией и США. Как, впрочем, очевидно и то, что Украина участником переговоров не будет. Сегодня в связи с крайним обострением противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом становится абсолютно ясно, что курс Украины на вступление в НАТО является политической ошибкой и может привести к катастрофе. Кроме того, курс в НАТО является ошибочным еще и потому, что это никоим образом не способствует установлению мира и возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс", - говорится в заявлении на сайте партии.

Сохранение статуса нейтрального государства и политический курс на международный диалог мог бы стать для Украины залогом стабильности и безопасности, полагают в ОПЗЖ.
"В нынешней обстановке, когда мировые силы абсолютно однозначно высказались по поводу международных гарантий в адрес Украины и возможных конфликтов на территории нашей страны, считаем педалирование президентом (Украины Владимиром) Зеленским темы установления сроков присоединения Украины к НАТО абсолютно безответственным и преступным – в первую очередь по отношению к защите интересов возглавляемого им государства. Очевидно, что единственной его целью является обострение ситуации, и это может иметь самые опасные последствия для всей Украины", — добавили в политсиле.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 12:36
Зеленский попросил конкретизировать сроки вступления Украины в НАТО
В партии считают, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями обостряет ситуацию, "усугубляя внутренний раскол в украинском обществе".
Ранее Зеленский заявил, что Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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