https://ria.ru/20211222/oscar-1764900660.html

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии "Оскар"

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии "Оскар" - РИА Новости, 22.12.2021

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии "Оскар"

Короткометражный мультфильм "Боксбалет" российского режиссера Антона Дьякова попал в шорт-лист "Оскара". Список претендентов опубликован на сайте премии. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:06

2021-12-22T14:06

2021-12-22T14:06

культура

оскар (премия)

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Короткометражный мультфильм "Боксбалет" российского режиссера Антона Дьякова попал в шорт-лист "Оскара". Список претендентов опубликован на сайте премии. За победу он поборется с 14 номинантами из Канады, Британии, Франции, Южной Кореи и Британии. В "Боксбалете" рассказывается о любви балерины и боксера. Длится мультфильм 15 минут. Он уже удостоился нескольких престижных наград: был назван лучшим среди анимационных короткометражных лент на фестивале "Короче" и получил премию "Икар". Итоговый список номинантов станет известен 8 февраля. Церемония вручения "Оскара" запланирована на 27 марта.

https://ria.ru/20211222/short-list-1764828318.html

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оскар (премия), новости культуры, кино и сериалы