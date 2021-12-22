https://ria.ru/20211222/oscar-1764900660.html
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии "Оскар"
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии "Оскар" - РИА Новости, 22.12.2021
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии "Оскар"
Короткометражный мультфильм "Боксбалет" российского режиссера Антона Дьякова попал в шорт-лист "Оскара". Список претендентов опубликован на сайте премии. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:06
2021-12-22T14:06
2021-12-22T14:06
культура
оскар (премия)
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764900466_0:0:1386:779_1920x0_80_0_0_8843f1bb46254bb6ff544027d4b9101b.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Короткометражный мультфильм "Боксбалет" российского режиссера Антона Дьякова попал в шорт-лист "Оскара". Список претендентов опубликован на сайте премии. За победу он поборется с 14 номинантами из Канады, Британии, Франции, Южной Кореи и Британии. В "Боксбалете" рассказывается о любви балерины и боксера. Длится мультфильм 15 минут. Он уже удостоился нескольких престижных наград: был назван лучшим среди анимационных короткометражных лент на фестивале "Короче" и получил премию "Икар". Итоговый список номинантов станет известен 8 февраля. Церемония вручения "Оскара" запланирована на 27 марта.
https://ria.ru/20211222/short-list-1764828318.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764900466_166:0:1205:779_1920x0_80_0_0_b75075ee92bea7725530df2ab3a05ac3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оскар (премия), новости культуры, кино и сериалы
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии "Оскар"
Короткометражный мультфильм "Боксбалет" Антона Дьякова попал в шорт-лист "Оскара"