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Идеи Минфина требуют роста тарифа ОСАГО, заявил страховщик
Идеи Минфина требуют роста тарифа ОСАГО, заявил страховщик - РИА Новости, 22.12.2021
Идеи Минфина требуют роста тарифа ОСАГО, заявил страховщик
Стоимость полиса ОСАГО следует повысить в случае принятия предложений Минфина, однако это можно сделать так, чтобы почти не затронуть по крайней мере аккуратных РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:37
2021-12-22T12:37
министерство финансов рф (минфин россии)
согласие
авто
осаго
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости/Прайм. Стоимость полиса ОСАГО следует повысить в случае принятия предложений Минфина, однако это можно сделать так, чтобы почти не затронуть по крайней мере аккуратных водителей, сказал РИА Новости директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов.Как сообщили агентству в Минфине, инициативы, которые ведомство обсуждало совместно с Банком России (регулятором страхового рынка) и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), направлены на совершенствование регулирования ОСАГО. Первая касается страховой суммы по рискам причинения вреда жизни и здоровью. Её, по мнению министерства, надо привести в соответствие с размерами, применяемыми в других видах страхования – ОСГОП и страхования владельцев опасных объектов – и увеличить до 2 миллионов рублей с нынешних 0,5 миллиона.Вторая инициатива Минфина касается отмены учета износа из расчета суммы страховой выплаты. "Сейчас при получении страхового возмещения через выплату денежных средств с пострадавшего удерживается сумма так называемого "износа". Если автомобиль не новый, то выплата будет составлять не всю сумму ущерба, определенного по справочникам РСА. И суммы такого удержания составляют до 50% стоимости деталей", - пояснили в пресс-службе Минфина.По его словам, увеличение лимитов для ОСАГО – давно назревшая необходимость для выравнивания с обязательным страхованием гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), при этом оба вида страхования необходимы для компенсации ущерба пострадавшим в ДТП."Повышение лимита будет способствовать получению более справедливого возмещения пострадавшими и не отразится на устойчивости страховщиков ОСАГО – в настоящее время, по оценке РСА, доля выплат за ущерб жизни и здоровью на рынке не превышает 10%", - заключил он.
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министерство финансов рф (минфин россии), согласие , авто, осаго, россия
12:37 22.12.2021
 
Идеи Минфина требуют роста тарифа ОСАГО, заявил страховщик

В "Согласии" заявили, что идеи Минфина требуют роста тарифа ОСАГО

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости/Прайм. Стоимость полиса ОСАГО следует повысить в случае принятия предложений Минфина, однако это можно сделать так, чтобы почти не затронуть по крайней мере аккуратных водителей, сказал РИА Новости директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов.
Как сообщили агентству в Минфине, инициативы, которые ведомство обсуждало совместно с Банком России (регулятором страхового рынка) и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), направлены на совершенствование регулирования ОСАГО. Первая касается страховой суммы по рискам причинения вреда жизни и здоровью. Её, по мнению министерства, надо привести в соответствие с размерами, применяемыми в других видах страхования – ОСГОП и страхования владельцев опасных объектов – и увеличить до 2 миллионов рублей с нынешних 0,5 миллиона.
Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность? - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 14:00Не роскошь
Секреты ОСАГО: как снизить тарифы и повысить безопасность?Страховка ОСАГО всегда вызывает много вопросов. Авторы расскажут, как считается тариф и можно ли его снизить, как сэкономить при оформлении и избежать навязанных услуг. Как получить компенсацию и качественный ремонт? Секреты страховых компаний — в новом гайде по ОСАГО!
Вторая инициатива Минфина касается отмены учета износа из расчета суммы страховой выплаты. "Сейчас при получении страхового возмещения через выплату денежных средств с пострадавшего удерживается сумма так называемого "износа". Если автомобиль не новый, то выплата будет составлять не всю сумму ущерба, определенного по справочникам РСА. И суммы такого удержания составляют до 50% стоимости деталей", - пояснили в пресс-службе Минфина.
"По нашим расчетам, в случае отмены износа тариф по ОСАГО следует увеличить минимум на 40%, в случае повышения лимитов по жизни и здоровью до 2 миллионов – на 20%. В результате индивидуализации стоимость полиса для аккуратных водителей была максимально снижена. Эта та категория автомобилистов, на которую предлагаемые нововведения повлияют в наименьшей степени", - прокомментировал Нефедов.
По его словам, увеличение лимитов для ОСАГО – давно назревшая необходимость для выравнивания с обязательным страхованием гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), при этом оба вида страхования необходимы для компенсации ущерба пострадавшим в ДТП.
"Повышение лимита будет способствовать получению более справедливого возмещения пострадавшими и не отразится на устойчивости страховщиков ОСАГО – в настоящее время, по оценке РСА, доля выплат за ущерб жизни и здоровью на рынке не превышает 10%", - заключил он.
Страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 03:15
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