https://ria.ru/20211222/osago-1764878639.html

Идеи Минфина требуют роста тарифа ОСАГО, заявил страховщик

Идеи Минфина требуют роста тарифа ОСАГО, заявил страховщик - РИА Новости, 22.12.2021

Идеи Минфина требуют роста тарифа ОСАГО, заявил страховщик

Стоимость полиса ОСАГО следует повысить в случае принятия предложений Минфина, однако это можно сделать так, чтобы почти не затронуть по крайней мере аккуратных РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:37

2021-12-22T12:37

2021-12-22T12:37

министерство финансов рф (минфин россии)

согласие

авто

осаго

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости/Прайм. Стоимость полиса ОСАГО следует повысить в случае принятия предложений Минфина, однако это можно сделать так, чтобы почти не затронуть по крайней мере аккуратных водителей, сказал РИА Новости директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов.Как сообщили агентству в Минфине, инициативы, которые ведомство обсуждало совместно с Банком России (регулятором страхового рынка) и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), направлены на совершенствование регулирования ОСАГО. Первая касается страховой суммы по рискам причинения вреда жизни и здоровью. Её, по мнению министерства, надо привести в соответствие с размерами, применяемыми в других видах страхования – ОСГОП и страхования владельцев опасных объектов – и увеличить до 2 миллионов рублей с нынешних 0,5 миллиона.Вторая инициатива Минфина касается отмены учета износа из расчета суммы страховой выплаты. "Сейчас при получении страхового возмещения через выплату денежных средств с пострадавшего удерживается сумма так называемого "износа". Если автомобиль не новый, то выплата будет составлять не всю сумму ущерба, определенного по справочникам РСА. И суммы такого удержания составляют до 50% стоимости деталей", - пояснили в пресс-службе Минфина.По его словам, увеличение лимитов для ОСАГО – давно назревшая необходимость для выравнивания с обязательным страхованием гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), при этом оба вида страхования необходимы для компенсации ущерба пострадавшим в ДТП."Повышение лимита будет способствовать получению более справедливого возмещения пострадавшими и не отразится на устойчивости страховщиков ОСАГО – в настоящее время, по оценке РСА, доля выплат за ущерб жизни и здоровью на рынке не превышает 10%", - заключил он.

https://ria.ru/20211202/osago-1761674583.html

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министерство финансов рф (минфин россии), согласие , авто, осаго, россия