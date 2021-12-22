https://ria.ru/20211222/opasnost-1764930901.html
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве и области
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве и области - РИА Новости, 22.12.2021
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве и области
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня пятницы из-за очень низкой температуры, следует из данных... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:44
2021-12-22T15:44
2021-12-22T15:45
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня пятницы из-за очень низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве и Московской области действует до 11 часов 24 декабря, отмечается, что ожидается "аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы". Кроме того, в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение действует до 11.00 24 декабря.Ранее предупреждение о морозе действовало до 12 часов 23 декабря.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода
15:44 22.12.2021 (обновлено: 15:45 22.12.2021)
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве и области
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве и области из-за мороза