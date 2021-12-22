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В "Векторе" предостерегли от заявлений, что "омикрон" менее тяжелая болезнь
В "Векторе" предостерегли от заявлений, что "омикрон" менее тяжелая болезнь - РИА Новости, 22.12.2021
В "Векторе" предостерегли от заявлений, что "омикрон" менее тяжелая болезнь
Директор центра "Вектор" Ринат Максютов выразил надежду на то, что штамм коронавируса "омикрон" вызывает менее тяжелое течение болезни, но точно говорить об... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T21:11
2021-12-22T21:11
2021-12-22T21:36
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Директор центра "Вектор" Ринат Максютов выразил надежду на то, что штамм коронавируса "омикрон" вызывает менее тяжелое течение болезни, но точно говорить об этом преждевременно."Мы надеемся, что вариант "Омикрон" вызывает клинически менее тяжелое течение заболевания, но сегодня говорить об этом еще преждевременно", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", россия, коронавирус covid-19, ринат максютов
21:11 22.12.2021 (обновлено: 21:36 22.12.2021)
В "Векторе" предостерегли от заявлений, что "омикрон" менее тяжелая болезнь
Директор "Вектора" Максютов предостерег от заявлений, что "омикрон" менее тяжелая болезнь