https://ria.ru/20211222/ogranicheniya-1764878831.html
Москва на одном из последних мест в мире по ограничениям, заявил Собянин
Москва на одном из последних мест в мире по ограничениям, заявил Собянин - РИА Новости, 22.12.2021
Москва на одном из последних мест в мире по ограничениям, заявил Собянин
По количеству ограничений из-за COVID-19 Москва занимает одно из последних мест в мире, это позволяет экономике нормально работать и развиваться, заявил в среду РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:38
2021-12-22T12:38
2021-12-22T13:42
распространение коронавируса
москва
общество
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756709189_0:301:3105:2048_1920x0_80_0_0_b0c05238bdb60f8f744f3da618fab53f.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. По количеству ограничений из-за COVID-19 Москва занимает одно из последних мест в мире, это позволяет экономике нормально работать и развиваться, заявил в среду мэр Сергей Собянин, выступая с отчетом перед Мосгордумой."Мы максимально щадяще вводим ограничительные меры и только тогда, когда это необходимо для жизни и здоровья граждан, по количеству ограничений Москва занимает одно из последних мест в мире среди мировых городов, это позволяет нормально работать экономике города, нормально работать и развиваться", - сказал Собянин.Он также добавил, что ограничения по коронавирусу вводят только в крайней ситуации и отменяют сразу, как только заболеваемость идет на спад.
https://ria.ru/20211219/sobyanin-1764439583.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756709189_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_bbb6343540c6fe8a2b2eabd709f53d62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:38 22.12.2021 (обновлено: 13:42 22.12.2021)
Москва на одном из последних мест в мире по ограничениям, заявил Собянин
Мэр Собянин: Москва занимает одно из последних мест в мире по числу COVID-ограничений