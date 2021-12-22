https://ria.ru/20211222/ogranicheniya-1764878831.html

Москва на одном из последних мест в мире по ограничениям, заявил Собянин

Москва на одном из последних мест в мире по ограничениям, заявил Собянин - РИА Новости, 22.12.2021

Москва на одном из последних мест в мире по ограничениям, заявил Собянин

По количеству ограничений из-за COVID-19 Москва занимает одно из последних мест в мире, это позволяет экономике нормально работать и развиваться, заявил в среду РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:38

2021-12-22T12:38

2021-12-22T13:42

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. По количеству ограничений из-за COVID-19 Москва занимает одно из последних мест в мире, это позволяет экономике нормально работать и развиваться, заявил в среду мэр Сергей Собянин, выступая с отчетом перед Мосгордумой."Мы максимально щадяще вводим ограничительные меры и только тогда, когда это необходимо для жизни и здоровья граждан, по количеству ограничений Москва занимает одно из последних мест в мире среди мировых городов, это позволяет нормально работать экономике города, нормально работать и развиваться", - сказал Собянин.Он также добавил, что ограничения по коронавирусу вводят только в крайней ситуации и отменяют сразу, как только заболеваемость идет на спад.

https://ria.ru/20211219/sobyanin-1764439583.html

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