https://ria.ru/20211222/obysk-1764949405.html

В доме ректора Смоленского университета спорта нашли золотые унитазы

В доме ректора Смоленского университета спорта нашли золотые унитазы - РИА Новости, 22.12.2021

В доме ректора Смоленского университета спорта нашли золотые унитазы

Копия шапки Мономаха, биде и унитазы, отделанные под золото, холодное оружие, валюта, чучела животных и предметы роскоши обнаружены при обыске в загородном доме РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:57

2021-12-22T16:57

2021-12-22T17:14

происшествия

смоленская область

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БРЯНСК, 22 дек – РИА Новости. Копия шапки Мономаха, биде и унитазы, отделанные под золото, холодное оружие, валюта, чучела животных и предметы роскоши обнаружены при обыске в загородном доме ректора Смоленского государственного университета спорта, задержанного по подозрению в растрате 1,5 миллионов рублей, следует из материалов УФСБ региона.Ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца на прошлой неделе арестовали по делу о хищении у вуза 1,5 миллиона рублей. По данным СУСК, деньги были потрачены на закупку сантехники в его дом и на другие личные нужды.Фотоматериалы, предоставленные РИА Новости УФСБ по Смоленской области, сделаны в ходе обысков в вузе и загородном доме ректора. Сантехника, установленная в доме, отделана под золото и выглядит очень дорого. В доме оборудованы бассейн, сауна и бильярдная. Приусадебная территория тоже поражает размерами и ухоженностью. В огромном дворе устроены беседки, установлены ландшафтные скульптуры, карета, дома и строения архитектурно подсвечены.Как сообщало следствие, ректор привлекал к ремонту собственного дома своих подчиненных, за что выплатил им премии в общей сумме 150 тысяч рублей. Кроме того, по версии следствия, на закупку сантехники в его загородном доме было потрачено 600 тысяч рублей из средств вуза; еще 800 тысяч рублей, которые были перечислены в счет оплаты не выполнявшегося ремонта учебного заведения, ушли в карман ректору и его подельнику из числа сотрудников вуза.

https://ria.ru/20211217/rektor-1764267570.html

смоленская область

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происшествия, смоленская область