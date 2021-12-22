18:54 22.12.2021 (обновлено: 18:56 22.12.2021)
QR-коды и ограничения — главная тема обращений бизнеса в "Сервис 360°" КМСП
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИнформационный плакат на двери кафе в Новосибирске
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Корпорация МСП с момента открытия "Сервиса 360°" получила через него более 200 обращений от предпринимателей, самая частая тема - COVID-ограничения и QR-коды, сообщает пресс-служба корпорации.
При этом за полтора месяца механизмом обратной связи воспользовались жители 62 регионов, уточняется в сообщении.
"Почти половина вопросов (95) связана с COVID-ограничениями. Предпринимателям по каждому обращению оказана помощь в получении государственной поддержки – чаще всего речь идет о получении субсидий за объявленные ранее по всей стране нерабочие дни. Решены также вопросы с выплатой задолженности по оказанным услугам, частичного списания, отсрочки арендных платежей и другие", – пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
По словам Исаевича, предприниматели также используют "Сервис 360°" и по другим темам, одна из наиболее частых – практика применения QR-кодов.
Поступают от представителей бизнес-сообщества и предложения, в частности, расширить перечень пострадавших от пандемии отраслей и внести изменения в действующее законодательство. Остаются актуальными вопросы по участию в закупках и проверок малого и среднего бизнеса, констатировал гендиректор Корпорации МСП.
"Каждое пятое обращение через "Сервис 360°" касалось закупочных процедур. Предпринимателям требуется помощь по вопросам несвоевременной оплаты или неоплаты поставленных товаров или оказанных услуг. Оперативно решить их часто бывает жизненно важно для бизнеса, промедление может иметь для многих предприятий критические последствия. При этом остается высоким – примерно каждое седьмое обращение – процент вопросов по проверкам малого и среднего бизнеса, на которые действует мораторий", – рассказал Исаевич, добавив, что "Сервис 360°" – это не только обратная связь, но и средство диагностики общего состояния малого бизнеса для более точной настройки инструментов поддержки.
По данным КМСП, больше всего обращений через "Сервис 360°" поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Московской и Челябинской областей. Этот механизм, в частности помог салону красоты из Владимирской области получить господдержку за нерабочие дни в связи с пандемией. А в Тюменской области компания по обслуживанию бурового оборудования не могла получить с заказчика оплату за выполненные работы, несмотря на соблюденные сроки и качество оказанных услуг. Решить проблему помогло обращение в Корпорацию МСП через "Сервис 360°", итогом которого стало полное погашение задолженности перед поставщиком.
Корпорация МСП запустила "Сервис 360°" для обратной связи с предпринимателями 8 ноября. Через него можно сообщить о проблемах в связи с COVID-ограничениями, трудностях при проведении торгов, в случае возникновения вопросов по проверкам контролирующих органов, поделиться мнением о работе инфраструктуры поддержки, Корпорации МСП, институтов развития по вопросам получения мер господдержки предпринимательства.