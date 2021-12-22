https://ria.ru/20211222/obrascheniya-1764976529.html

QR-коды и ограничения — главная тема обращений бизнеса в "Сервис 360°" КМСП

QR-коды и ограничения — главная тема обращений бизнеса в "Сервис 360°" КМСП - РИА Новости, 22.12.2021

QR-коды и ограничения — главная тема обращений бизнеса в "Сервис 360°" КМСП

Корпорация МСП с момента открытия "Сервиса 360°" получила через него более 200 обращений от предпринимателей, самая частая тема - COVID-ограничения и QR-коды,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:54

2021-12-22T18:54

2021-12-22T18:56

экономика

новости компаний - экономика

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Корпорация МСП с момента открытия "Сервиса 360°" получила через него более 200 обращений от предпринимателей, самая частая тема - COVID-ограничения и QR-коды, сообщает пресс-служба корпорации.При этом за полтора месяца механизмом обратной связи воспользовались жители 62 регионов, уточняется в сообщении."Почти половина вопросов (95) связана с COVID-ограничениями. Предпринимателям по каждому обращению оказана помощь в получении государственной поддержки – чаще всего речь идет о получении субсидий за объявленные ранее по всей стране нерабочие дни. Решены также вопросы с выплатой задолженности по оказанным услугам, частичного списания, отсрочки арендных платежей и другие", – пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.По словам Исаевича, предприниматели также используют "Сервис 360°" и по другим темам, одна из наиболее частых – практика применения QR-кодов.Поступают от представителей бизнес-сообщества и предложения, в частности, расширить перечень пострадавших от пандемии отраслей и внести изменения в действующее законодательство. Остаются актуальными вопросы по участию в закупках и проверок малого и среднего бизнеса, констатировал гендиректор Корпорации МСП.По данным КМСП, больше всего обращений через "Сервис 360°" поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Московской и Челябинской областей. Этот механизм, в частности помог салону красоты из Владимирской области получить господдержку за нерабочие дни в связи с пандемией. А в Тюменской области компания по обслуживанию бурового оборудования не могла получить с заказчика оплату за выполненные работы, несмотря на соблюденные сроки и качество оказанных услуг. Решить проблему помогло обращение в Корпорацию МСП через "Сервис 360°", итогом которого стало полное погашение задолженности перед поставщиком.Корпорация МСП запустила "Сервис 360°" для обратной связи с предпринимателями 8 ноября. Через него можно сообщить о проблемах в связи с COVID-ограничениями, трудностях при проведении торгов, в случае возникновения вопросов по проверкам контролирующих органов, поделиться мнением о работе инфраструктуры поддержки, Корпорации МСП, институтов развития по вопросам получения мер господдержки предпринимательства.

https://ria.ru/20211109/onlayn-kanal-1758204283.html

https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html

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