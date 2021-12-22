https://ria.ru/20211222/nato-1764875118.html

Россия надеется провести переговоры с НАТО в январе, заявил Лавров

Россия надеется провести переговоры с НАТО в январе, заявил Лавров - РИА Новости, 22.12.2021

Россия надеется провести переговоры с НАТО в январе, заявил Лавров

Москва надеется в январе провести переговоры с НАТО о гарантиях безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:22

2021-12-22T12:22

2021-12-22T12:34

в мире

нато

россия

сша

москва

сергей рябков

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:109:2967:1778_1920x0_80_0_0_a7f24914a8faa7914c6bfc8fe2ba2fc1.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Москва надеется в январе провести переговоры с НАТО о гарантиях безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе хотим это сделать, задействовать и переговорную площадку для обсуждения второго документа - проекта соглашения между Россией и странами НАТО (о гарантиях безопасности)", - сказал он в интервью Russia Today.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211222/nato-1764850910.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, россия, сша, москва, сергей рябков, сергей лавров