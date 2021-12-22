https://ria.ru/20211222/nato-1764875118.html
Россия надеется провести переговоры с НАТО в январе, заявил Лавров
Россия надеется провести переговоры с НАТО в январе, заявил Лавров - РИА Новости, 22.12.2021
Россия надеется провести переговоры с НАТО в январе, заявил Лавров
Москва надеется в январе провести переговоры с НАТО о гарантиях безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:22
2021-12-22T12:22
2021-12-22T12:34
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сергей рябков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Москва надеется в январе провести переговоры с НАТО о гарантиях безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе хотим это сделать, задействовать и переговорную площадку для обсуждения второго документа - проекта соглашения между Россией и странами НАТО (о гарантиях безопасности)", - сказал он в интервью Russia Today.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, нато, россия, сша, москва, сергей рябков, сергей лавров
12:22 22.12.2021 (обновлено: 12:34 22.12.2021)
Россия надеется провести переговоры с НАТО в январе, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Россия надеется провести переговоры с НАТО в январе