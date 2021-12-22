https://ria.ru/20211222/nato-1764850910.html

СМИ: НАТО повысила боеготовность сил быстрого реагирования из-за России

СМИ: НАТО повысила боеготовность сил быстрого реагирования из-за России - РИА Новости, 22.12.2021

СМИ: НАТО повысила боеготовность сил быстрого реагирования из-за России

НАТО из-за действий РФ повысила боеготовность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF), численность которых составляет 40 тысяч, сообщила... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:34

2021-12-22T10:34

2021-12-22T10:34

в мире

украина

киев

дмитрий песков

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg

БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. НАТО из-за действий РФ повысила боеготовность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF), численность которых составляет 40 тысяч, сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата альянса."Ввиду наращивания войск РФ близ границы с Украиной НАТО отреагировала первой конкретной военной мерой и повысила готовность своих сил быстрого реагирования численностью 40 тысяч военнослужащих", - пишет издание.По его данным, объединённая оперативная группа повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), которая входит в состав NRF, начиная с понедельника "должна быть готова к развертыванию в районе кризиса в течение пяти дней", тогда как ранее этот срок составлял семь дней. Согласно изданию, повышена также готовность таких подразделений NRF, как силы специального назначения и логистики.По информации Welt, соответствующее решение на прошлой неделе принял Североатлантический совет. В то же время официальный представитель НАТО не стал подтверждать информацию, подчеркнуло издание. Представитель альянса отметил, что "политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог".РФ в ответ на обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.Россия не раз обращала внимание, что все обвинения в ее адрес используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211221/bolgariya-1764815559.html

https://ria.ru/20211221/nato-1764729011.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, дмитрий песков, нато, россия