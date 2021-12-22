https://ria.ru/20211222/nasa-1764854084.html
Глава НАСА выразил надежду на продолжение партнерства с Роскосмосом
Глава НАСА выразил надежду на продолжение партнерства с Роскосмосом - РИА Новости, 22.12.2021
Глава НАСА выразил надежду на продолжение партнерства с Роскосмосом
НАСА надеется на продолжение эффективного партнерства по МКС с Россией, заявил глава агентства Билл Нельсон газете Washington Post. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:54
2021-12-22T10:54
2021-12-22T11:43
наса
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международная космическая станция (мкс)
россия
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. НАСА надеется на продолжение эффективного партнерства по МКС с Россией, заявил глава агентства Билл Нельсон газете Washington Post."Более 20 лет астронавты НАСА и космонавты "Роскосмоса" живут и работают вместе на Международной космической станции - это история успеха, которая принесла бессчетное количество открытий и позволила проводить исследования, невозможные на Земле. Такова сила космоса, он объединяет страны во благо человечества, НАСА настроено продолжать наше очень эффективное партнерство по МКС", - сказал Нельсон.Ранее в "Роскосмосе" выразили надежду, что встреча Нельсона с гендиректором госкорпорации Дмитрием Рогозиным состоится в 2022 году.
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наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, дмитрий рогозин, роскосмос, билл нельсон
10:54 22.12.2021 (обновлено: 11:43 22.12.2021)
Глава НАСА выразил надежду на продолжение партнерства с Роскосмосом
Глава НАСА Нельсон: мы настроены на продолжение эффективного партнерства с Россией по МКС