https://ria.ru/20211222/nasa-1764854084.html

Глава НАСА выразил надежду на продолжение партнерства с Роскосмосом

Глава НАСА выразил надежду на продолжение партнерства с Роскосмосом - РИА Новости, 22.12.2021

Глава НАСА выразил надежду на продолжение партнерства с Роскосмосом

НАСА надеется на продолжение эффективного партнерства по МКС с Россией, заявил глава агентства Билл Нельсон газете Washington Post. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:54

2021-12-22T10:54

2021-12-22T11:43

наса

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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дмитрий рогозин

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билл нельсон

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. НАСА надеется на продолжение эффективного партнерства по МКС с Россией, заявил глава агентства Билл Нельсон газете Washington Post."Более 20 лет астронавты НАСА и космонавты "Роскосмоса" живут и работают вместе на Международной космической станции - это история успеха, которая принесла бессчетное количество открытий и позволила проводить исследования, невозможные на Земле. Такова сила космоса, он объединяет страны во благо человечества, НАСА настроено продолжать наше очень эффективное партнерство по МКС", - сказал Нельсон.Ранее в "Роскосмосе" выразили надежду, что встреча Нельсона с гендиректором госкорпорации Дмитрием Рогозиным состоится в 2022 году.

https://ria.ru/20210219/mars-1598131286.html

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наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, дмитрий рогозин, роскосмос, билл нельсон