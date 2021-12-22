https://ria.ru/20211222/moskva-1764872127.html
Собянин оценил работу системы здравоохранения Москвы во время пандемии
Собянин оценил работу системы здравоохранения Москвы во время пандемии - РИА Новости, 22.12.2021
Собянин оценил работу системы здравоохранения Москвы во время пандемии
Система здравоохранения Москвы доказала способность к долгосрочному противостоянию пандемии, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:09
2021-12-22T12:09
2021-12-22T12:28
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
московская городская дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_330d0c75577ae567db89ac3d27dfb9d4.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Система здравоохранения Москвы доказала способность к долгосрочному противостоянию пандемии, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед Мосгордумой."Система здравоохранения Москвы доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии. Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы", - сказал Собянин.Он отметил, что при этом сохранили обычную экстренную и плановую помощь.Ковид стал тяжелым испытанием для москвичей и бизнеса, но вирус победить не смог и не сможет, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед Мосгордумой."Два года назад Москва, как и весь мир, вступила в борьбу с пандемией. Ковид стал тяжелым испытанием для простых москвичей и для бизнеса, но вирус победить нас не смог и не сможет", - сказал Собянин.Он отметил, что вопреки всем сложностям и проблемам Москва не только выживает, Москва полноценно живет и, по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира.
https://ria.ru/20211222/ekonomika-1764874611.html
https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764870273.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b8d69440992cc047df7fb98d1cd05621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская городская дума
12:09 22.12.2021 (обновлено: 12:28 22.12.2021)
Собянин оценил работу системы здравоохранения Москвы во время пандемии
Мэр Собянин: система здравоохранения Москвы доказала способность к противостоянию пандемии
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Система здравоохранения Москвы
доказала способность к долгосрочному противостоянию пандемии, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин
, выступая с отчетом перед Мосгордумой
.
"Система здравоохранения Москвы доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии. Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы", - сказал Собянин.
Он отметил, что при этом сохранили обычную экстренную и плановую помощь.
Ковид стал тяжелым испытанием для москвичей и бизнеса, но вирус победить не смог и не сможет, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед Мосгордумой.
"Два года назад Москва, как и весь мир, вступила в борьбу с пандемией. Ковид стал тяжелым испытанием для простых москвичей и для бизнеса, но вирус победить нас не смог и не сможет", - сказал Собянин.
Он отметил, что вопреки всем сложностям и проблемам Москва не только выживает, Москва полноценно живет и, по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира.