https://ria.ru/20211222/moskva-1764872127.html

Собянин оценил работу системы здравоохранения Москвы во время пандемии

Собянин оценил работу системы здравоохранения Москвы во время пандемии - РИА Новости, 22.12.2021

Собянин оценил работу системы здравоохранения Москвы во время пандемии

Система здравоохранения Москвы доказала способность к долгосрочному противостоянию пандемии, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:09

2021-12-22T12:09

2021-12-22T12:28

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

московская городская дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_330d0c75577ae567db89ac3d27dfb9d4.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Система здравоохранения Москвы доказала способность к долгосрочному противостоянию пандемии, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед Мосгордумой."Система здравоохранения Москвы доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии. Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы", - сказал Собянин.Он отметил, что при этом сохранили обычную экстренную и плановую помощь.Ковид стал тяжелым испытанием для москвичей и бизнеса, но вирус победить не смог и не сможет, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед Мосгордумой."Два года назад Москва, как и весь мир, вступила в борьбу с пандемией. Ковид стал тяжелым испытанием для простых москвичей и для бизнеса, но вирус победить нас не смог и не сможет", - сказал Собянин.Он отметил, что вопреки всем сложностям и проблемам Москва не только выживает, Москва полноценно живет и, по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира.

https://ria.ru/20211222/ekonomika-1764874611.html

https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764870273.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская городская дума