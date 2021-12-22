https://ria.ru/20211222/morozy-1764833940.html

Врач рассказал, как одеваться, чтобы пережить морозы

Врач рассказал, как одеваться, чтобы пережить морозы - РИА Новости, 22.12.2021

Врач рассказал, как одеваться, чтобы пережить морозы

Морозы не время для закаливания, поэтому нужно одеваться на улицу так, чтобы не оставлять открытых мест - защищать руки теплыми перчатками или варежками,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T06:20

2021-12-22T06:20

2021-12-22T10:04

общество

москва

андрей тяжельников

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Морозы не время для закаливания, поэтому нужно одеваться на улицу так, чтобы не оставлять открытых мест - защищать руки теплыми перчатками или варежками, закрывать шею и лицо шарфом, шапка должна быть плотной и закрывать уши, а обувь должна быть на толстой подошве, теплая и свободная, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.В Москву пришли 20-градусные морозы - по прогнозам синоптиков, пик похолодания приходится на среду.Врач отметил, что застегивать верхнюю одежду, надевать варежки и шапку нужно до выхода на улицу - так сохранится тепло. "Одеваться нужно многослойно. Надевать 3-4 слоя одежды. Воздух между слоями создает дополнительную защиту. Например, белье, рубашка, джемпер и верхняя одежда лучше, чем даже очень теплое пальто, надетое на одну футболку. В морозы лучше носить вещи из шерсти, флиса и других пористых материалов. Они лучше сохраняют тепло", - добавил Тяжельников.По его словам, обувь должна быть на толстой подошве, предназначенная для минусовой температуры и свободная, в которую можно надеть теплые носки, она не должна сдавливать ноги.

https://ria.ru/20211220/moskva-1764503683.html

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общество, москва, андрей тяжельников