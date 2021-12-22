06:20 22.12.2021 (обновлено: 10:04 22.12.2021)
Врач рассказал, как одеваться, чтобы пережить морозы
Врач Тяжельников посоветовал пережить морозы, закутавшись в шарф и спрятав уши под шапкой
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Морозы не время для закаливания, поэтому нужно одеваться на улицу так, чтобы не оставлять открытых мест - защищать руки теплыми перчатками или варежками, закрывать шею и лицо шарфом, шапка должна быть плотной и закрывать уши, а обувь должна быть на толстой подошве, теплая и свободная, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
В Москву пришли 20-градусные морозы - по прогнозам синоптиков, пик похолодания приходится на среду.
"Нужно помнить, что сама по себе одежда не греет. Она помогает удерживать тепло, которое вырабатывает наш организм. В связи с этим в морозы нужно тщательно одеваться, не оставляя открытых мест и щелей для проникновения холода. Нужно обязательно защищать руки теплыми перчатками или варежками, закрывать шею и лицо шарфом. Шапка должна быть плотной и закрывать уши. Также надежно нужно одевать и детей. Морозы – это не время для закаливания", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что застегивать верхнюю одежду, надевать варежки и шапку нужно до выхода на улицу - так сохранится тепло. "Одеваться нужно многослойно. Надевать 3-4 слоя одежды. Воздух между слоями создает дополнительную защиту. Например, белье, рубашка, джемпер и верхняя одежда лучше, чем даже очень теплое пальто, надетое на одну футболку. В морозы лучше носить вещи из шерсти, флиса и других пористых материалов. Они лучше сохраняют тепло", - добавил Тяжельников.
По его словам, обувь должна быть на толстой подошве, предназначенная для минусовой температуры и свободная, в которую можно надеть теплые носки, она не должна сдавливать ноги.
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