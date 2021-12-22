https://ria.ru/20211222/moroz-1764841242.html
Врач рассказал, как правильно согреваться на морозе
Врач рассказал, как правильно согреваться на морозе - РИА Новости, 22.12.2021
Врач рассказал, как правильно согреваться на морозе
На морозе нужно согревать себя активным движением, а если есть возможность - грелками для рук, горячим чаем, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T09:18
2021-12-22T09:18
2021-12-22T09:18
общество
москва
евгений тишковец
андрей тяжельников
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На морозе нужно согревать себя активным движением, а если есть возможность - грелками для рук, горячим чаем, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, в Москву пришло "полярное вторжение" с 20-градусными морозами, пик "ледяного дыхания Арктики" приходится на среду.Врач отметил, что задача человека на морозе - поддерживать нормальную температуру тела."Если человек недостаточно утеплен или слишком долго находится на холоде, начинается процесс гипотермии. Это реакция организма на холод. Происходит повышенная теплоотдача, либо замедление выработки тепла и температура тела начинает падать, замедляются обменные процессы. Это может привести к очень трагичным последствиям. В связи с этим, нужно согревать себя, в том числе грелками, горячим чаем, активным движением", - рассказал Тяжельников.
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общество, москва, евгений тишковец, андрей тяжельников
Врач рассказал, как правильно согреваться на морозе
Врач Тяжельников посоветовал согреваться на морозе активным движением, грелками и чаем