https://ria.ru/20211222/moroz-1764841242.html

Врач рассказал, как правильно согреваться на морозе

Врач рассказал, как правильно согреваться на морозе - РИА Новости, 22.12.2021

Врач рассказал, как правильно согреваться на морозе

На морозе нужно согревать себя активным движением, а если есть возможность - грелками для рук, горячим чаем, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T09:18

2021-12-22T09:18

2021-12-22T09:18

общество

москва

евгений тишковец

андрей тяжельников

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На морозе нужно согревать себя активным движением, а если есть возможность - грелками для рук, горячим чаем, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, в Москву пришло "полярное вторжение" с 20-градусными морозами, пик "ледяного дыхания Арктики" приходится на среду.Врач отметил, что задача человека на морозе - поддерживать нормальную температуру тела."Если человек недостаточно утеплен или слишком долго находится на холоде, начинается процесс гипотермии. Это реакция организма на холод. Происходит повышенная теплоотдача, либо замедление выработки тепла и температура тела начинает падать, замедляются обменные процессы. Это может привести к очень трагичным последствиям. В связи с этим, нужно согревать себя, в том числе грелками, горячим чаем, активным движением", - рассказал Тяжельников.

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/sobaki-1764698707.html

москва

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общество, москва, евгений тишковец, андрей тяжельников