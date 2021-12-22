https://ria.ru/20211222/moroz-1764837111.html

Ночь на среду в Москве стала самой морозной для 22 декабря за 54 года

Ночь на среду в Москве стала самой морозной для 22 декабря за 54 года - РИА Новости, 22.12.2021

Ночь на среду в Москве стала самой морозной для 22 декабря за 54 года

Ночь на среду в Москве стала самой морозной для 22 декабря за 54 года — термометр зафиксировал температуру минус 22,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T08:16

2021-12-22T08:16

2021-12-22T09:57

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

новая москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600555861_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_b470d54c084232bd3ad591f2d75b587f.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ночь на среду в Москве стала самой морозной для 22 декабря за 54 года — термометр зафиксировал температуру минус 22,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Тишковец отметил, что таких низких значений в столице не фиксировали с 1967 года, когда было минус 22,8 градуса.По его словам, в Новой Москве (Михайловское) воздух остыл до минус 25,1. В Подмосковье самая морозная погода наблюдалась в Солнечногорске (минус 25,5), Сергиевом Посаде (минус 25,9), Талдоме (минус 26,0), Электростали (минус 26,1), Электроуглях (минус 26,3), на "полюсе холода" — в Черустях (минус 28,8). Окончательные цифры минимальной температуры будут известны позже.Метеоролог добавил, что действующие нормы позволяют подмосковным дошкольникам и учащимся младших классов оставаться дома при температуре ниже 25 градусов. Старшеклассников это не касается: для них в таком случае столбик термометра должен опуститься ниже отметки в 31 градус.

https://ria.ru/20211220/pogoda-1764482834.html

московская область (подмосковье)

москва

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, новая москва, погода