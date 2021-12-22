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Ночь на среду в Москве стала самой морозной для 22 декабря за 54 года
Ночь на среду в Москве стала самой морозной для 22 декабря за 54 года - РИА Новости, 22.12.2021
Ночь на среду в Москве стала самой морозной для 22 декабря за 54 года
Ночь на среду в Москве стала самой морозной для 22 декабря за 54 года — термометр зафиксировал температуру минус 22,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T08:16
2021-12-22T09:57
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
новая москва
погода
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ночь на среду в Москве стала самой морозной для 22 декабря за 54 года — термометр зафиксировал температуру минус 22,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Тишковец отметил, что таких низких значений в столице не фиксировали с 1967 года, когда было минус 22,8 градуса.По его словам, в Новой Москве (Михайловское) воздух остыл до минус 25,1. В Подмосковье самая морозная погода наблюдалась в Солнечногорске (минус 25,5), Сергиевом Посаде (минус 25,9), Талдоме (минус 26,0), Электростали (минус 26,1), Электроуглях (минус 26,3), на "полюсе холода" — в Черустях (минус 28,8). Окончательные цифры минимальной температуры будут известны позже.Метеоролог добавил, что действующие нормы позволяют подмосковным дошкольникам и учащимся младших классов оставаться дома при температуре ниже 25 градусов. Старшеклассников это не касается: для них в таком случае столбик термометра должен опуститься ниже отметки в 31 градус.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, новая москва, погода
08:16 22.12.2021 (обновлено: 09:57 22.12.2021)
 
Ночь на среду в Москве стала самой морозной для 22 декабря за 54 года

Синоптик Тишковец: ночь на среду в Москве стала самой морозной для 22 декабря за 54 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на микрорайон Митино
Вид на микрорайон Митино - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ночь на среду в Москве стала самой морозной для 22 декабря за 54 года — термометр зафиксировал температуру минус 22,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"Минувшей ночью полярное вторжение в Центральной России вышло на пик. В Москве на базовой городской метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до минус 22,2, в центре города, на Балчуге, минус 19,6, в Строгино минус 22,0, в Тушино и Бутово минус 22,9", — уточнил собеседник агентства.
Тишковец отметил, что таких низких значений в столице не фиксировали с 1967 года, когда было минус 22,8 градуса.
По его словам, в Новой Москве (Михайловское) воздух остыл до минус 25,1. В Подмосковье самая морозная погода наблюдалась в Солнечногорске (минус 25,5), Сергиевом Посаде (минус 25,9), Талдоме (минус 26,0), Электростали (минус 26,1), Электроуглях (минус 26,3), на "полюсе холода" — в Черустях (минус 28,8). Окончательные цифры минимальной температуры будут известны позже.
Метеоролог добавил, что действующие нормы позволяют подмосковным дошкольникам и учащимся младших классов оставаться дома при температуре ниже 25 градусов. Старшеклассников это не касается: для них в таком случае столбик термометра должен опуститься ниже отметки в 31 градус.
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